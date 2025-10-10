"เสี่ยแฮงค์" โผล่ต้อนรับ "อนุทิน" ที่ชัยนาท ปัดตอบจ่อซบภท. บอกยังมีเวลาตัดสินใจต้องใจเย็น

สส.รทสช. โผล่ต้อนรับ "อนุทิน" ที่ชัยนาท ปัดตอบเตรียมซบภูมิใจไทย บอกยังมีเวลาตัดสินใจ ต้องใจเย็น เผย อยู่ตรงไหนก็ได้ที่จะทำประโยชน์
วันนี้ (10ต.ค.) เมื่อเวลา 15:00 น นายอนุชา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สส. ชัยนาท พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เดินทางมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เพื่อรอต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ โดยนายอนุชากล่าวว่า ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้มาต้อนรับนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเห็นภารกิจนายกรัฐมนตรีมาตรวจราชการที่จังหวัดชัยนาท
เมื่อถามว่าการมาปรากฏตัววันนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายอนุชากล่าวว่า ไม่มีสัญญาณและตนยังไม่ได้ตัดสินใจทางการเมืองอะไร ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาที่จะตัดสินใจ ก็ต้องดูสถานการณ์ของบ้านเมือง และหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจ
เมื่อถามว่ามีเงื่อนไขใดหรือไม่ที่จะไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นนายอนุชากล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีอะไร ตนเป็นการเมืองที่ค่อนข้างนิ่ง ต้องใจเย็นๆนิดนึง ดูวิถีทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชน เพราะตนอยู่ตรงไหนก็ได้ที่จะทำประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ
เมื่อถามว่าเคยมีการพูดคุยนอกรอบกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกับใคร