น้ำยมเกินจุดวิกฤตตั้งแต่ศรีสำโรง-พนังแตกมวลน้ำทะลักท่วมเมืองสุโขทัยหลายพื้นที่

สุโขทัย – ระทมซ้ำกันอีก..หลังคาจิกิแผ่อิทธิพลฝนตกสะสมหนักถึงหนักมาก น้ำเหนือหลากเข้าน้ำยมเกินจุดวิกฤตตั้งแต่ศรีสำโรง พนังริมฝั่งวัดคูหาสุวรรณ-หลังวัดปากแคว แตก มวลน้ำทะลักท่วมเขตเมืองสุโขทัยหลายพื้นที่แล้ว
วันนี้ (28 ส.ค.68) นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำยมสุโขทัยว่า อิทธิพลของพายุ “คาจิกิ” ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ปริมาณแม่น้ำยมจากจังหวัดแพร่ไหลเข้าพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่คืน 27 ส.ค. 2568 เวลา 19.00 น. ระดับน้ำที่สถานี Y33 อำเภอศรีสำโรง ถึงจุดวิกฤตที่ 10.00 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 566.80 ลบ.ม./วินาที
กระทั่งวันนี้ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 04.00 น. น้ำหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (Y4) อยู่ที่ 7.56 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 401.50 ลบ.ม./วินาที สถานการณ์น้ำท่วมกระจายหลายจุดเริ่มจากพนังแตกวัดคูหาสุวรรณ ต.ธานี, หลังวัดปากแคว หมู่ที่ 4 ต.ปากแคว ล่าสุดน้ำไหลล้นข้ามถนนสายหลัก ถนนสายนอก ปากแคว ระหว่างหมู่2,4 ทำให้ต้องปิดการจราจร ตั้งแต่วัดปากแคว ยาวกว่า 200เมตร ถนนฝั่งวัดและฝั่งตรงข้ามน้ำท่วมสูง
พื้นที่ได้รับผลกระทบ ประกอบด้วย
1. หมู่ 4, หมู่14 และ หมู่ 24 ตำบลแม่สิน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ และตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย ตลิ่งทรุดใกล้บ้านเรือนประชาชน
2. จุดเฟื่องฟ้า ชุมชนคูหาสุวรรณ น้ำจากแม่น้ำยมลอดผนังกั้นน้ำที่ (จุดเดิม) วัดระดับน้ำได้ประมาณ 50 เซนติเมตร น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ประมาณ 300 หลังคาเรือน
3. หมู่ที่ 4 ตำบลปากแคว (หลังวัดปากแคว) (จุดเดิม) น้ำล้นข้ามพนังกั้นน้ำแม่น้ำยม
4. หมู่ที่ 1 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย น้ำไหลซึมผ่านกระสอบทราย
5. หลังโรงเบียร์ช้าง ชุมวังหิน อำเภอเมือสุโขทัย น้ำล้นข้ามพนังกั้นน้ำแม่น้ำยม
6. ปิดสะพานพระแม่ย่า ชุมชนพระแม่ย่า อำเภอเมืองสุโขทัย
7. หมู่ที่ 1 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก คันคลองยมน่าน (จุดเดิม) ทำให้น้ำไหลเข้าพื้นที่การเกษตรบางส่วน บริเวณพื้นที่ บ้านคลองปู
8. หมู่ที่ 8 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร (จุดเดิม) คลองน้ำไหลเอ่อล้นคันดิน เป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร
9. หมู่ที่ 5 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร น้ำเริ่มเซาะคันดิน
10. หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง (จุดเดิม) น้ำลอดสะพานสิริปัญญารัต
11. ปิดสะพานบริเวณวัดศรีนิโคลธาราม ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
12. หมู่ 1 และ 2 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก น้ำเริ่มล้นคันบึงปักกระทุ่ม