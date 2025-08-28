ด่วน!บิ๊กแบ็คพังน้ำยมทะลักพรวดท่วมชุมชนคูหาสุวรรณ จ.สุโขทัย เสี่ยงจมอีกหลายจุด

สุโขทัย – น้ำยมทะลักท่วมตัวเมืองสุโขทัยแล้ว..ปภ.แจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรง บิ๊กแบ็คพัง มวลน้ำทะลักพรวดท่วมชุมชนคูหาสุวรรณ
เมื่อเวลาประมาณ ตี 4 วันนี้(28 ส.ค.68) ปภ. และ จ.สุโขทัย ส่งข้อความแจ้งเตือนทางมือถือ ระบุ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม พบว่าน้ำได้ลอดใต้พนังกั้นน้ำที่ชุมชนคูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย เมื่อวันที่ 28ส.ค.68 เวลาประมาณ 04.00 น. จะส่งผลให้น้ำท่วมชุมชนคูหาสุวรรณ ชุมชนคลองโพธิ์ ชุมชนร่วมพัฒนา และชุมชนเลอไท ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย
ดังนั้นจึงขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ยกของขึ้นที่สูง รีบเคลื่อนย้ายรถ ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
ล่าสุด 06.30 น.วันนี้ มีรายงานว่าบิ๊กแบ็คจุดเฟื่องฟ้าที่ซ่อมไว้ได้พังลง น้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนคูหาสุวรรณอีก