ชัยนาทวิกฤต ! คันดินกั้นน้ำ “บางหลวง” แตก น้ำทะลักท่วมหมู่บ้าน กระทบแหล่งผลิตแชมพูสมุนไพรชื่อดัง

ชัยนาท - ชัยนาทวิกฤติ ! หลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำเป็น 2,900 ลบ.ม./วินาที คันดินกั้นน้ำที่บ้านท่าท่าน ต.บางหลวง อ.สรรพยา แตกยาวกว่า 10 เมตร น้ำทะลักท่วมสองหมู่บ้าน รวมถึงแหล่งผลิตแชมพูสมุนไพรชื่อดังของจังหวัด ชาวบ้านเร่งอพยพหนีน้ำกลางดึก
วันนี้ (11 พ.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำขึ้นเป็น 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในพื้นที่อำเภอสรรพยาเพิ่มสูงขึ้นกว่า 20 เซนติเมตร จนเกิดการกัดเซาะคันดินกั้นน้ำที่บ้านท่าท่าน หมู่ 2 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท แตกหลายจุด รวมความยาวกว่า 10 เมตร
เทศบาลตำบลบางหลวงพยายามเข้ากู้สถานการณ์ แต่ไม่สามารถปิดรอยแตกได้ทัน น้ำจึงหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 2 บ้านท่าท่าน และไหลต่อเนื่องเข้าท่วมหมู่ 1 บ้านท่าทราย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตแชมพูสมุนไพรชื่อดังของจังหวัดชัยนาท ทำให้ถนนในหมู่บ้านถูกน้ำไหลข้าม ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านเผยว่า “เอาไม่อยู่แล้ว ต้องปล่อยน้ำไป” ขณะนี้ต่างเร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นชั้นสองของบ้าน และนำรถยนต์ไปจอดไว้ริมถนนทางหลวงหมายเลข 311 หลายครอบครัวต้องอพยพออกไปอาศัยอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวบริเวณริมคลองชลประทานฝั่งตรงข้าม
นายเลิศศักดิ์ ม่วงอ่ำ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหลวง เปิดเผยว่า จุดคันดินที่แตกอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านท่าท่าน สาเหตุเกิดจากน้ำล้นคันดินจนพังทลายหลายจุด ขณะนี้น้ำยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 2 อย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในวันนี้ระดับน้ำจะท่วมเต็มพื้นที่ โดยบางจุดอาจสูงกว่า 2 เมตร เบื้องต้นได้แจ้งเตือนและช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมเปิดศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยแล้ว.