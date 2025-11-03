เจ้าพระยาหนุนสูงอีกระลอก! ชลประทานเพิ่มระบายน้ำ เขื่อนเจ้าพระยาเสี่ยงท่วมซ้ำรอบ 3

ชัยนาท - ฝนตกหนักต่อเนื่องทำแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาเพิ่มสูง เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มระบายน้ำแตะ 2,200 ลบ.ม./วินาที ชาวบ้านท้ายเขื่อนชัยนาทหวั่นน้ำท่วมบ้านซ้ำ หลังเพิ่งฟื้นจากน้ำรอบก่อนเพียงสัปดาห์เดียว
วันนี้ (3 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำด้านเหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง โดยที่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มจากเมื่อวาน 132 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนที่สถานี CT.25 แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี วัดได้ 216 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมกันเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีปริมาณน้ำรวม 2,604 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 146 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับน้ำที่อำเภอเมืองชัยนาท สูงขึ้นจากเมื่อวาน 36 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.92 เมตร (รทก.) เริ่มล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในตำบลธรรมามูลแล้วบางจุด
ขณะเดียวกัน ชลประทานได้ทำการตัดยอดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชลประทาน แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย รวมกัน 504 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนจาก 2,000 เป็น 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะปรับเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 15.00 น. วันนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำที่อำเภอสรรพยาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 15.29 เมตร (รทก.)
การเพิ่มระบายน้ำรอบใหม่นี้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา หวั่นว่าน้ำจะกลับมาท่วมบ้านซ้ำเป็นรอบที่ 3 หลังจากที่น้ำรอบก่อนเพิ่งลดลงได้เพียงสัปดาห์เดียว หลายครัวเรือนเพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จ ต้องกลับมาขนของหนีน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อีกครั้ง
ด้านเทศบาลต่างๆ ในพื้นที่ท้ายเขื่อนได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ เนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ พร้อมขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด