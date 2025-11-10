xs
xsm
sm
md
lg

แม่ทหารใจแทบสลาย! ทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศรีสะเกษ- แม่ “จ.ส.อ.เทิดศักดิ์” ทหารหนุ่มศรีสะเกษเหยื่อทุ่นระเบิดเขมร ใจแทบสลายหลังทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดขาขาด ขณะปฏิบัติหน้าที่ เผยแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ยังเดินทางไปเยี่ยมไม่ได้ ทำได้เพียงจุดธูปเทียนอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย

วันนี้ ( 10 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บ้านเลขที่ 156 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านของ จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ ทหารสังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขาด จากเหตุเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบนเส้นทาง บริเวณทิศตะวันออกห้วยตามาเรีย ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ ( 10 พ.ย.)

พบ นางเขียน สมาพงษ์ อายุ 69 ปี มารดา อยู่ในอาการอ่อนเพลียและเศร้าโศก ขณะที่นายสุทิน สมาพงษ์ อายุ 70 ปี ผู้เป็นบิดา ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูอาการของลูกชายที่นำส่งตัวไปรักษา


นางเขียน เปิดเผยว่า ตนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยเมื่อสัปดาห์ก่อน เพิ่งกลับมาพักที่บ้านได้เพียง 4 วัน ก็ได้รับข่าวว่า ลูกชายเหยียบกับระเบิด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขาด เมื่อได้ยินข่าวถึงกับเข่าอ่อน ใจสั่น แขนขาอ่อนแรง ต้องพิงเสาอยู่พักใหญ่ ก่อนจุดธูปเทียนไหว้พระในหิ้ง พร้อมอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษในบ้าน ขอให้ลูกชายปลอดภัย

“ลูกสาวโทร.มาบอกว่าพี่ชายโดนระเบิด แต่ยังไม่รู้ว่าขาขาด มาทราบจากนักข่าวภายหลัง ตอนนี้พ่อเขาไปดูแลแล้ว ส่วนตัวไปไม่ไหว ยังมีอาการสั่นอยู่ ทำได้แต่ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูก ให้หายดีและปลอดภัยกลับมา” นางเขียนกล่าว







แม่ทหารใจแทบสลาย! ทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย
แม่ทหารใจแทบสลาย! ทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย
แม่ทหารใจแทบสลาย! ทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย
แม่ทหารใจแทบสลาย! ทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย
แม่ทหารใจแทบสลาย! ทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย
กำลังโหลดความคิดเห็น