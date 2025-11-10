แม่ทหารใจแทบสลาย! ทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดเขมรขาขาด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย

ศรีสะเกษ- แม่ “จ.ส.อ.เทิดศักดิ์” ทหารหนุ่มศรีสะเกษเหยื่อทุ่นระเบิดเขมร ใจแทบสลายหลังทราบข่าวลูกชายเหยียบกับระเบิดขาขาด ขณะปฏิบัติหน้าที่ เผยแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล ยังเดินทางไปเยี่ยมไม่ได้ ทำได้เพียงจุดธูปเทียนอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย
วันนี้ ( 10 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บ้านเลขที่ 156 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบ้านของ จ.ส.อ.เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ ทหารสังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขาด จากเหตุเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนบนเส้นทาง บริเวณทิศตะวันออกห้วยตามาเรีย ชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ ( 10 พ.ย.)
พบ นางเขียน สมาพงษ์ อายุ 69 ปี มารดา อยู่ในอาการอ่อนเพลียและเศร้าโศก ขณะที่นายสุทิน สมาพงษ์ อายุ 70 ปี ผู้เป็นบิดา ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปยัง โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูอาการของลูกชายที่นำส่งตัวไปรักษา
นางเขียน เปิดเผยว่า ตนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยเมื่อสัปดาห์ก่อน เพิ่งกลับมาพักที่บ้านได้เพียง 4 วัน ก็ได้รับข่าวว่า ลูกชายเหยียบกับระเบิด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขาด เมื่อได้ยินข่าวถึงกับเข่าอ่อน ใจสั่น แขนขาอ่อนแรง ต้องพิงเสาอยู่พักใหญ่ ก่อนจุดธูปเทียนไหว้พระในหิ้ง พร้อมอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษในบ้าน ขอให้ลูกชายปลอดภัย
“ลูกสาวโทร.มาบอกว่าพี่ชายโดนระเบิด แต่ยังไม่รู้ว่าขาขาด มาทราบจากนักข่าวภายหลัง ตอนนี้พ่อเขาไปดูแลแล้ว ส่วนตัวไปไม่ไหว ยังมีอาการสั่นอยู่ ทำได้แต่ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูก ให้หายดีและปลอดภัยกลับมา” นางเขียนกล่าว