ชาวบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว สุดปลื้ม“ปราสาทสด๊กก๊อกธม” เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

สระแก้ว- ชาวบ้านหนองจาน -หนองหญ้าแก้ว สุดปลื้มหลัง “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” กลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหลังปิดนานนับเดือนจากสถานการณ์ชายแดน เชื่อเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมายาวนาน
วันนี้ ( 4 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในสำนักปฏิบัติธรรม ปราสาทสด๊กก๊อกธม บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ว่าเป็นไปด้วยความคึกคักหลังชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดงานบุญกฐินประจำปี และยังมีพิธีบวงสรวงใหญ่โดยเหล่าครูบาอาจารย์สายธรรมจากทั่วประเทศ เพื่อเบิกพระฤกษ์สร้าง “พระแม่โสมา” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าช่วยให้พื้นที่เจริญรุ่งเรืองและเกิดความสงบสุขในประเทศ
โดยมี อาจารย์แมน เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงพร้อมบอกว่าพิธีในวันนี้เป็นการรวมพลังของครูบาอาจารย์ทั้ง 4 ทิศ เพื่อบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยขอม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง
ขณะที่ “ป้าณี”ชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว กล่าวด้วยรอยยิ้มว่ารู้สึกดีใจ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ สด๊กก๊อกธม กลับมาเปิดให้เข้าชมอีกครั้งและเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังต้องปิดไปช่วงหนึ่งเพราะสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา
และยังบอกอีกว่า ปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านมักเข้ามากราบไหว้ขอพรและได้สมปรารถนา ซึ่งการกลับมาเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง เหมือนได้คืนชีวิตให้ชาวชุมชนและยังช่วยฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง