มข.พร้อมจัด “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2026” ตั้งเป้านักวิ่งร่วมแข่งกว่า 10,000 ราย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพร้อมจัดแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2026” 10-11 มกราคม 2569 ดึงนักวิ่งทั่วประเทศร่วมอุ่นเครื่อง ชูมาตรฐานระดับโลก AIMS ตั้งเป้าผู้ร่วมวิ่งกว่า 10,000 คน
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวและกิจกรรมพบปะนักวิ่ง “Khon Kaen International Marathon 2026 Meet & Greet” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตื่นตัวให้แก่นักวิ่งทั่วประเทศก่อนถึงวันแข่งขันจริง โดยมีนายสุกิจ สิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าว
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการลงทะเบียนรับ BIB สำหรับร่วมกิจกรรมวิ่ง และการพบปะพูดคุยระหว่างนักวิ่งกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 21 (KKIM2026) กิจกรรมป้ายผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน การจับฉลากของรางวัลให้แก่นักวิ่งผู้โชคดี ก่อนจะเข้าสู่ช่วงไฮไลต์ในเวลา 18.00 น. กับการปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ซึ่งจะวิ่งไปตามเส้นทางรอบอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงค่ำอย่างอบอุ่น
นับเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนนักวิ่ง ก่อนจะก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ของการแข่งขัน “Khon Kaen International Marathon 2026” อย่างเป็นทางการ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นมาราธอนระดับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมวิ่งของอาเซียน
นายสุกิจ สิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2026” ครั้งที่ 21 เป็นงานวิ่งระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีนี้พิเศษด้วย “ถ้วยพระราชทาน 3 พระองค์” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก AIMS ซึ่งนักวิ่งสามารถนำเวลาที่ทำได้ไปใช้เป็นคะแนนสมัครมาราธอนระดับโลก เช่น บอสตันมาราธอน และโตเกียวมาราธอนได้ พร้อมพัฒนาระบบลงทะเบียนใหม่ให้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
สำหรับการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2569 โดยวันที่ 10 มกราคม จัดวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 5.4 กม. ทั้งประเภททั่วไป Elite และรุ่นเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป พร้อมกิจกรรมวันเด็ก ส่วนวันที่ 11 มกราคม จะเป็นการแข่งขันหลัก ประกอบด้วย Full Marathon (42 กม.), Half Marathon (21 กม.) และ Mini Marathon (10 กม.) ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คน ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครจาก 51 ประเทศทั่วโลกแล้ว
ด้านการอำนวยความปลอดภัย มีทีมแพทย์ พยาบาล รถพยาบาลประจำตลอดเส้นทาง มีจุดบริการน้ำทุก 2 กิโลเมตร รวมถึงบริการนวดผ่อนคลายหลังเข้าเส้นชัยจากทีมนักกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ https://registration.khonkaenmarathon.com หรือสมัครด้วยตนเองที่กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.khonkaenmarathon.com/
