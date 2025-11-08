เปิดเบื้องหลัง “นิสิต” ไม่ได้มอบตัว แต่โดนบุกรวบคาที่กบดานในร้อยเอ็ด หลังข้ามจากลาวมาทอดกฐิน ชะล่าใจไม่รีบกลับ

ร้อยเอ็ด-เปิดเบื้องหลังนายนิสิต สินธุไพร อดีตแกนนำ นปช.พ่ออดีต รมต.สำนักนายกฯ ถูกกองปราบบุกจับกุมคาที่พักหลบซ่อนตัวในอาคารพาณิชย์ทางเลี่ยงเมืองก่อนเข้าเขต อ.พนมไพร หลังข้ามจากลาวมาร่วมงานบุญกฐินของครอบครัว แต่งานเสร็จชะล่าใจ ไม่รีบข้ามกลับฝั่งลาว จึงโดนรวบตัวในที่สุด
ข่าวนายนิสิต สินธุไพร อดีต สส.หลายสมัย พ่อของ น.ส.จิราพร สินธุไพร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ถูกตำรวจกองปราบจู่โจมจับกุมขณะเก็บตัวอยู่ในที่พักพิงชั่วคราว เป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ใกล้สี่แยกไฟแดง ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ก่อนเข้าสู่เขตอำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำเอาหลายคนเข้าถึงสัจธรรมตามคำกล่าวที่ว่า ”ทีเองข้าไม่ว่า ทีข้าเองอย่าโวย” เพราะยุคเพื่อไทยมีอำนาจรัฐอยู่ในมือ ไม่มีใครกล้าจับ แต่พอ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร มีอันเป็นไป นายอนุทิน ชาญวีรกุล จากภูมิใจไทยขึ้นนั่งนายกฯ ก็ถูกบุกจับกุมทันที
ทั้งนี้ แหล่งข่าวซึ่งเป็นคนสนิทของนายนิสิต เล่าถึงวันที่ถูกกองปราบบุกจับกุมว่า เกิดขึ้นหลังจากที่ ตนพร้อมกับนายนิสิต เดินทางกลับมาจากฝั่งลาว เพื่อร่วมงานทอดกฐินของครอบครัวที่วัดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอพนมไพร แล้วอยู่ต่อหลายวัน ยังไม่ทันเดินทางกลับเพื่อกบดานเก็บตัวในลาว ก็ถูกกองปราบนํากําลัง จู่โจมเข้ามาจับกุมได้ที่บ้าน ซึ่งเป็นที่พักชั่วคราว
“การเข้ามาจู่โจมจับกุม เป็นช่วงเวลาที่ผมและนายนิสิต กำลังเตรียมสิ่งของใช้ส่วนตัว เพื่อที่จะเดินทางไปยังบ้านพักแห่งหนึ่ง ซึ่งเช่าไว้เป็นแหล่งกบดาน หลังจากได้รับแจ้งจากคนในพรรคเพื่อไทยว่าให้ ระวังตัว การเมืองเปลี่ยนขั้วแล้ว และมีคำสั่งจากผู้มีอิทธิพลทางการเมืองคนหนึ่งในภาคอีสาน สั่งให้เจ้าหน้าที่กองปราบเร่งติดตามจับกุมตัวนายนิสิต” แหล่งข่าวกล่าวและเล่าอีกว่า หลังจากถูกจับกุมตัวได้แล้ว เจ้าหน้าที่ก็นําตัวนายนิสิตไปบันทึกถ้อยคำ ที่สถานีตำรวจย่อยแห่งหนึ่ง ในอำเภอสุวรรณภูมิ ก่อนที่จะนำตัวไปยังพื้นที่ สถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แหล่งข่าวรายนี้บอกอีกว่า หากไม่ประมาทจนเกินไป คือเสร็จงานบุญกฐินแล้วรีบออกจากจุดพักพิงที่ถูกจู่โจมจับกุมข้ามไปฝั่งลาวทันทีก็จะไม่ถูกจับ อาคารพาณิชย์หลังนี้เป็นจุดกบดานของนายนิสิตทุกครั้งที่กลับมาทำธุระในอําเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ก่อนหน้านี้หลังจากมีผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยแจ้งข่าวเตือนให้ระวังตัว นายนิสิตก็เดินทางไปประเทศลาวหลายรอบ เช่าบ้านพักไว้ที่นั่น แต่ก็มาพลาด เพราะความชะล่าใจ เสร็จงานบุญกฐินแล้วไม่รีบเดินทางกลับไปฝั่งลาว สุดท้ายถูกจับจนได้
นายนิสิต สินธุไพร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคของตระกูลชินวัตร และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่ 618/2562 ลงวันที่ 1 พ.ย.62 ข้อหา “ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ,ทำให้เสียทรัพย์ และบุกรุก” เพื่อขอต่อสู้คดี โดยเดินทางมามอบตัวที่ บริเวณป้อมตำรวจทางหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อปี 2552 ขณะที่ นายนิสิต ยังเป็นหนึ่งในแกนนำคนเสื้อแดง ได้ร่วมกับแกนนำคนอื่น ๆ พามวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมาก บุกก่อความวุ่นวายที่บริเวณด้านหน้า โรงแรมรอยัลคลิฟ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อหวังล้มการประชุมอาเซียน กดดันทางการเมือง จนสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมาก
หลังก่อเหตุดังกล่าว นายนิสิต ได้ถูกดำเนินคดี กระทั่งเมื่อคดีดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล นายนิสิต กลับมีพฤติกรรมไม่ยอมไปฟังคำพิพากษา ซึ่งมีการตัดสินจำคุก 4 ปี ศาลจังหวัดพัทยา เมื่อปี 62 ด้วยเหตุนี้ทางศาลจังหวัดพัทยา จึงได้ออกหมายจับ พร้อมประสานตำรวจหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามจับกุมตัว กระทั่งเมื่อวันที่ 6 พ.ย.68 ที่ผ่านมา นายนิสิต ผู้ต้องหารายนี้ได้ประสานติดต่อขอเข้ามอบตัวดังกล่าว
จากการสอบสวน นายนิสิต ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา และ ไม่ขอให้รายละเอียดใด ๆ ในชั้นสอบสวน จึงนำตัวส่งศาลจังหวัดพัทยา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป