"นิสิต สินธุไพร" อดีตแกนนำเสื้องแดง มอบตัวกองปราบ สู้คดีก่อม็อบล้มประชุมอาเซียน ปี 52

"นิสิต สินธุไพร" อดีตแกนนำ นปช. ดอดมอบตัวตำรวจกองปราบ สู้คดีก่อม็อบบุกโรงแรมล้มการประชุมอาเซียนปี 52 หลังถูกออกหมายจับฐานหนีฟังคำตัดสินจำคุก 4 ปี
วันนี้ ( 8 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา นายนิสิต สินธุไพร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ประสานติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. เพื่อขอเข้ามอบตัว หลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่ 618/2562 ลงวันที่ 1 พ.ย.62 ข้อหา “ก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ,ทำให้เสียทรัพย์ และบุกรุก” เพื่อขอต่อสู้คดี โดยเดินทางมามอบตัวที่ บริเวณป้อมตำรวจทางหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
สืบเนื่องจากเมื่อปี 52 ขณะที่ นายนิสิต ยังเป็นหนึ่งในแกนนำคนเสื้อแดง ได้ร่วมกับแกนนำคนอื่น ๆ พามวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมาก บุกก่อความวุ่นวายที่บริเวณด้านหน้า โรงแรมรอยัลคลิฟ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อหวังล้มการประชุมอาเซียน กดดันทางการเมือง จนสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมาก
หลังก่อเหตุดังกล่าว นายนิสิต ได้ถูกดำเนินคดี กระทั่งเมื่อคดีดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล นายนิสิต กลับมีพฤติกรรมไม่ยอมไปฟังคำพิพากษา ซึ่งมีการตัดสินจำคุก 4 ปี ศาลจังหวัดพัทยา เมื่อปี 62 ด้วยเหตุนี้ทางศาลจังหวัดพัทยา จึงได้ออกหมายจับ พร้อมประสานตำรวจหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามจับกุมตัว กระทั่งเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา นายนิสิต ผู้ต้องหารายนี้ได้ประสานติดต่อขอเข้ามอบตัวดังกล่าว
จากการสอบสวน นายนิสิต ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา และ ไม่ขอให้รายละเอียดใด ๆ ในชั้นสอบสวน จึงนำตัวส่งศาลจังหวัดพัทยา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามสำหรับนายพิสิต ผู้ต้องหารายนี้ นั้น เป็นบิดาของ น.ส.จิราพร สินธุไพร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐา-แพทองธาร และเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย