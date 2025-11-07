บุกจับ “นิสิต สินธุไพร” พ่อ "อดีต รมต.จิราพร" หลบหนีคำพิพากษาคดีก่อม็อบล้มประชุมอาเซียนปี 52

กองปราบบุกรวบ "นิสิต สินธุไพร" อดีต สส.เพื่อไทยและแกนนำคนเสื้อแดง บิดา "จาราพร สินธุไพร" หลังหลบหนีไม่ไปฟังคำพิพากษาคดีก่อม็อบล้มประชุมอาเซียนที่พัทยาเมื่อปี 52
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2568 ที่ จ.ร้อยเอ็ด กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม (กก.3 บก.ป.) ได้จับกุมตัวนายนิสิต สินธุไพร อดีต สส.ร้อยเอ็ด ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่618/2562 ลงวันที่ 1 พ.ย.2562 ฐานความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุกฯ และได้นำตัวดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดพัทยา จ.ชลบุรี แล้ว
ทั้งนี้ นายนิสิต เป็นบิดาของ น.ส.จิราพร สินธุไพร อดีต รมต.ประจำสำนักนายกฯ โดยนายนิสิต เป็นอดีตแกนนำ นปช.และเป็น ส.ส.ร้อยเอ็ดหลายสมัย เคยสังกัดทั้งพรรคเพื่อไทย พลังประชาชน และไทยรักไทย ถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันบุกโรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา ล้มการประชุมอาเซียนซัมมิต เมื่อปี 2552 ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 4 ปี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แต่นายนิสิตไม่ได้ไปศาลจนถูกออกหมายจับ และถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด