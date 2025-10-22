รวบคาสุวรรณภูมิ! บอสสาวจีนลักลอบนำเข้าเศษขยะพลาสติกเข้าไทย

ตำรวจ ปอศ.รวบกรรมการบริษัทฯ สาวจีนขณะเตรียมบินหนี หลังลักลอบนำเข้าเศษขยะพลาสติกเข้าไทย
วันนี้ (22 ต.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ปฏิภาณ เป็นสุข สว.กก.2 บก.ปอศ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ปป.บก.ตม.2 จับกุม น.ส.วู ยูเฟน อายุ 40 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับ ศาลจังหวัดพัทยา ที่ 542/2568 ลงวันที่ 4 ก.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันนำของผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามใน ราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดอันเกี่ยวกับของนั้น” ตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรืออ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจาก น.ส.วู ยูเฟน ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการ บริษัท ไทย เอส.เอ. อินเตอร์ - โปรดัคท์ จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ได้มีการนำเข้าสินค้าประเภทเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษทางอากาศและเพิ่มปริมาณขยะภายในประเทศ ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า น.ส.วู ยูเฟน ผู้ต้องหา กำลังจะเดินทางกลับประเทศจีนผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ว่าตนเองประกอบกิจการชิปปิ้ง และเคยร่วมทำธุรกิจกับบริษัท ไทย เอส.เอ. อินเตอร์ - โปรดัคท์ จำกัด ซึ่งต่อมาไม่ทราบว่าเหตุใด จึงมากรรมการบริษัทฯดังกล่าวได้ และหลังจากที่ได้ดูเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ ก็พบว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าตนถูกแอบอ้างใช้ชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯดังกล่าว และ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯแห่งนี้แต่อย่างใด จึงนำส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป