วิจารณ์ยับ! กำนัน-จนท.ฝ่ายปกครอง จัดให้ 2 หนุ่มเมาชกต่อยกัน หลังป่วนบนเวทีรำวงงานทอดกฐินวัดดังหางดง

เชียงใหม่ - วิจารณ์ยับ! กำนันและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในงานทอดกฐินของวัดดังอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เจอ 2 หนุ่มเมาป่วนบนเวทีรำวง เลยจัดให้ทั้งคู่ชกต่อยกันตัวต่อตัว พร้อมคว้าไมค์พูดบรรยายเป็นกิจกรรมสนุกสนาน ขณะที่ญาติหนึ่งในคู่กรณีไม่พอใจ ชี้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม และสนับสนุนการใช้ความรุนแรง ตั้งคำถามจะรับผิดชอบอย่างไรหากเกิดความสูญเสีย
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันตำบลหนองตอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยการจัดงานทอดกฐินภายในบริเวณวัดพระเจ้าเหลื้อม ตำบลหนองตอง เมื่อคืนวันที่ 19 ต.ค. 68 ซึ่งมีการจัดแสดงดนตรีและรำวง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างผู้ชาย 2 คนที่อยู่ในอาการมึนเมา แล้วขึ้นไปก่อเหตุความวุ่นวายบนเวทีรำวง
อย่างไรก็ตาม แทนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะเข้าห้ามปรามและควบคุมเหตุ ด้วยการแยกตัวทั้งสองคนให้ต่างฝ่ายต่างไปสงบสติอารมณ์ หรือนำไปดำเนินการตามกฎหมาย แต่กลับจัดให้ทั้งสองคนทำการต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว โดยเจ้าหน้าที่ล้อมวงดูเชิงเพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้อาวุธ พร้อมเปิดเสียงดนตรีเร้าอารมณ์ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมากที่มุงดู ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีผู้บันทึกภาพเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้ได้ และมีการส่งให้สื่อมวลชน รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ เหตุการณ์ตามคลิปวิดีโอพบว่ากำนันได้ถือไมโครโฟนประกาศให้ผู้ชายทั้งสองคนชกต่อยกันแบบตัวต่อตัว พร้อมพูดบรรยายเหมือนเป็นเรื่องสนุกสนาน ท่ามกลางวงล้อมของเจ้าหน้าที่และผู้คนจำนวนมากที่มุงดู พร้อมกับมีการเล่นดนตรีจังหวะเร้าใจในช่วงที่ให้ทั้งคู่ชกต่อยกัน โดยผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่และอายุน้อยกว่าเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและทำร้ายอีกฝ่ายที่เป็นผู้ชายรูปร่างเล็กและอายุมากกว่า จนสู้ไม่ได้และยุติการชกต่อยลง อย่างไรก็ตาม เหตุดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ครอบครัวและญาติของผู้ชายรูปร่างเล็กอย่างมาก เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองควรที่จะควบคุมเหตุการณ์ ไม่ใช่สนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรง
ขณะที่ครอบครัวของผู้ชายรูปร่างเล็กตามที่ปรากกฏในคลิปเปิดเผยว่า ผู้ชายรูปร่างเล็ก อายุ 48 ปี ส่วนผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่อายุ 30 ปี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นผู้ชายทั้งสอฝคนที่เป็นคู่กรณีต่างอยู่ในอาการมึนเมาและก่อความวุ่นวายในบริเวณพื้นที่จัดงาน อย่างไรก็ตามเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะควรเข้าระงับและควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อย รวมทั้งบ้านเมืองมีกฎหมายให้บังคับใช้อยู่แล้ว ซึ่งอยากตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวนั้น หากเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียขึ้นกับชีวิตแล้ว กำนันและเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบอย่างไร