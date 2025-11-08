ร่อนหนังสือสั่งจัดระเบียบสงฆ์ออกบิณฑบาตคนเดินเชียงคาน ชาวบ้านสุดทนต้องร้องเรียนพฤติกรรมไม่งาม

เลย- มีวันนี้จนได้! เจ้าคณะอำเภอเชียงคานร่อนหนังสือสั่งด่วนที่สุดถึงเจ้าอาวาสทุกวัดทั่วทั้งอำเภอ สั่งจัดระเบียบการบิณฑบาตของพระสงฆ์บนถนนคนเดินเชียงคาน หลังได้รับร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม หวั่นหากไม่เร่งแก้ไขญาติโยมจะเสื่อมศรัทธา ทำพุทธศาสนามัวหมอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 พ.ย.68 ที่ผ่านมา พระครูปริยัตินันทวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีภูทอก ในฐานะเจ้าคณะอําเภอเชียงคาน จ.เลย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งไปยังเจ้าอาวาสวัดต่างๆในเขตปกครองในอำเภอเชียงคาน เรื่อง ข้อปฏิบัติในการออกบิณฑบาตบริเวณถนนคนเดินอําเภอเชียงคาน
โดยหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่มีข้อร้องเรียนผ่านสํานักงานเจ้าคณะอําเภอเชียงคาน กรณี การบิณฑบาตของพระสงฆ์ที่ไม่ เอื้อต่อพระธรรมวินัย เช่น การครองผ้าไม่เรียบร้อย การบิณฑบาตไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การบิณฑบาต ก่อนอรุณ การรับบิณฑบาตมากเกินความจําเป็น รวมทั้งการกระทําที่ไม่เหมาะสมแก่สมณวิสัย ทําให้ผู้ที่ใส่ บาตรและผู้ที่พบเห็นหรือนักท่องเที่ยวเสื่อมความศรัทธา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์อําเภอเชียงคาน
ในการนี้ สํานักงานเจ้าคณะอําเภอเชียงคาน จึงขอเรียนแจ้งท่านเจ้าอาวาสในเขตเทศบาลตําบล เชียงคาน ที่มีพระสงฆ์สามเณรออกรับบิณฑบาตถนนคนเดินอําเภอเชียงคาน ให้ช่วยเป็นธุระในการดูแลความ เรียบร้อยในการออกรับบิณฑบาต เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว และลดปัญหาข้อ ร้องเรียนดังกล่าว
โดยหนังสือฉบับนี้ได้แนบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการออกรับบิณฑบาตบริเวณถนนคนเดินอําเภอเชียงคาน 6 ข้อ ประกอบด้วย
1. การออกบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณร จะต้องออกบิณฑบาตเวลาได้รับอรุณ และไม่ควรเกินเวลา 08.00 น.
2. การออกบิณฑบาต ต้องครองผ้าให้เป็นปริมณฑล สะอาด เรียบร้อย เป็นที่ศรัทธา
3. การบิณฑบาตโดยยืนหรือนั่งประจําที่ ตามร้านขายอาหาร หรือบิณฑบาตเดิน กลับไปกลับมาหลายรอบ ไม่สมควรกระทํา
4. การบิณฑบาตด้วยการนั่งรับบาตร หรือนั่งในรถรับบาตร ไม่สมควรกระทํา
5. การบิณฑบาตไม่ควรสูบบุหรี่ ไม่สวมรองเท้า ไม่พูดคุยกันโดยไม่มีเหตุจําเป็น การ ถ่ายเทอาหารออกจากบาตร หรือทิ้งดอกไม้ให้กับเจ้าของร้านอาหาร หรือแย่งกันรับของ บิณฑบาต ไม่สมควรกระทํา
6. ในขณะบิณฑบาต ให้สํารวมระวังกาย วาจา เช่น ไม่ควรเรียกร้องลาภสักการะ ใดๆ หรือให้โยมใส่ปัจจัย และการให้พรในขณะที่บิณฑบาต ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามพระธรรมวินัย
ทั้งนี้ ให้เจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส คอยตรวจตรา สอดส่องดูแล พระภิกษุสามเณรในการบิณฑบาตให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย โดยยึดหลักเสขิยวัตรเป็น เกณฑ์ เพื่อเป็นที่เจริญศรัทธาของพุทธศาสนานิกชนและนักท่องเที่ยวต่อไป.