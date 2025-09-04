รฟท.แจ้ง ผอ.เขตธนบุรีหยุดลาดยางพื้นที่ริมทางรถไฟ "วุฒากาศ-คลองต้นไทร" ชี้ยังไม่ได้รับอนุญาต

การรถไฟฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลาดยางแอสฟัลต์ในพื้นที่รถไฟ ระหว่างที่หยุดรถวุฒากาศ-คลองต้นไทร ชี้ผิดกฎหมาย และไม่ได้รับอนุญาต พร้อมร่อนหนังสือแจ้ง ผอ.เขตธนบุรีประชาสัมพันธ์ให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพการลาดยางแอสฟัลต์ เพื่อใช้เป็นทางสัญจรบริเวณพื้นที่ริมทางรถไฟ ระหว่าง กม.4/17-กม. 5/1 ช่วงที่หยุดรถวุฒากาศ-คลองต้นไทร บนเส้นทางสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย พบว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการเขตธนบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่ดำเนินการลาดยางแอสฟัลต์ให้งดการกระทำดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และไม่เป็นไปตามระเบียบของการรถไฟฯ อีกทั้งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อการเดินขบวนรถไฟและต่อระบบขนส่งทางราง ซึ่งหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการรถไฟฯ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ที่ดำเนินการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด จนกว่าจะมีการแก้ไขและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
การรถไฟแห่งประเทศไทยขอย้ำว่า การใช้หรือพัฒนาใดๆ บนพื้นที่ของการรถไฟฯ จำเป็นต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งทางราง และประชาชนผู้ใช้บริการ