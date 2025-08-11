สถานการณ์ชายแดนเช้า 11 ส.ค.สงบ ประชาชนทยอยกลับบ้าน จนท.เร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้างเพื่อความปลอดภัย

“ไทยคู่ฟ้า” รายงานชายแดนไทย-กัมพูชา สงบ หลายพื้นที่ปลอดภัย ประชาชนทยอยกลับบ้าน ขณะที่ หน่วยงานเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดตกค้าง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
วันนี้ (11 ส.ค.) เวลา 07.00 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 จนถึงเช้าวันนี้ (วันจันทร์ ที่ 11สิงหาคม 2568) เหตุการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด ไม่มีเหตุปะทะหรือความรุนแรงเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังการประชุม GBC มีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง และหลายพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาภายใต้การดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคง
อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่ยังพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยตกค้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ หากประชาชนพบพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยหรือพบวัตถุต้องสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หมายเลข 191 เพื่อประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการ
“รัฐบาลให้ความสำคัญทั้งการรักษาความสงบและการฟื้นฟูพื้นที่ชายแดนให้ปลอดภัยจากวัตถุระเบิดตกค้าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับบ้านและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ” นายจิรายุ กล่าว