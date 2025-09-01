แฉภาพปลาตายเกลื่อนคลองสำเหร่ คาดมาจากน้ำเสียโครงการรถไฟฟ้า ห่วงระบบนิเวศเจ้าพระยาแย่

ลูกเพจ “Drama-addict" ร้องเรียนพบปลาตายเกลื่อนคลองสำเหร่ คาดมาจากน้ำเสียจากโครงการรถไฟฟ้าสายวงเวียนใหญ่ วอนหน่วยงานเร่งแก้ไข หวั่นระบบนิเวศเจ้าพระยาแย่
วันนี้ (1 ก.ย.) เพจ “Drama-addict" เผยภาพจากลูกเพจที่ได้ส่งเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นภาพบริเวณประตูระบายน้ำคลองสำเหร่ มีปลาลอยตายเกลื่อนเป็นจำนวนมาก โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ลูกเพจฝากมา ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
จ่าคะ มีเรื่องฝากประชาสัมพันธถ์ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
คลองสำเหร่ ข้างคอนโด (Supalai river resort เจริญนคร) เราปลาตายเยอะมาก น้ำสีค่อนข้างขุ่น ลูกบ้านลองถามสำนักระบายน้ำ บอกว่ามาจากน้ำเสียจากโครงการรถไฟฟ้าสายวงเวียนใหญ่มาทิ้งค่ะ (รับเรื่องแล้ว แต่ก็ไม่หน่วยงานมาแก้ไขค่ะ)
ฝากจ่าช่วยเป็นกระบอกเสียงหน่อยนะคะ ไม่งั้นระบบนิเวศ ทั้งเจ้าพระยาแย่แน่ ขอบคุณมากๆค่ะ”
คลิก>>>อ่านโพสต์ต้นฉบับ