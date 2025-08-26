สาวเครียดธุรกิจล่มช่วงโควิด กู้เงินดอกเบื้ยโหดเจ้าหนี้ตามจิกทวงเงินแอบผัวขายตัว วอนหาคนช่วยไกล่เกลี่ย

สาวใหญ่วัย 49 ปี แอบสามีไปขายตัวนำเงินมาจ่ายดอกเบี้ยโหด หลังธุรกิจร่มช่วงโควิด เครียดถูกเจ้าหนี้ตามทวงคิดอยากฆ่าตัวตาย วอนหาคนช่วยไกล่เกลี่ย
วันนี้( 26 ส.ค.)เมื่อเวลา 17.00 น. น.ส.ส้มโอ อายุ 49 ปี ร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวหลังตนเองทำธุรกิจส่วนตัวแล้วโดนพิษโควิด จนทำให้ธุรกิจพัง ต้องกู้เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยร้อยละ 20 บาท ต่อวัน รวมๆแล้วหลายเจ้า ตั้งแต่ยอด 5,000 บาท 6,000 บาท 10,000 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยแล้วเป็นเงินนับแสนบาท เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว ตนเองต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยรายวัน ตกวันละ 4,200 บาท เกือบ 3 ปี ที่ตนต้องกู้เงินหลายเจ้าแบบนี้เพราะต้องกู้เงินมาจ่ายดอกเงินกู้ในแต่ละวันให้กับเจ้าโน้นเจ้านี้ จึงตัดสินใจผันตัวมารับจ้างนวดแผนโบราณ แต่รายรับไม่แน่นอน บางวันได้ไม่ถึง 100 บาท บางวันได้เพียง 200-300 บาท
ภายหลังตนต้องแอบสามีไปขายตัว เพื่อที่จะนำเงินมาจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ตนเช่าห้องเช่าในช่วงดึก ต้องออกจากบ้านไปหาเงินและกลับเข้าบ้านตอนเช้า ต้องคอยหลบเจ้าหนี้ ซึ่งทุกวันนี้บางวันต้องขอข้าวก้นบาตรจากพระกิน ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะกินข้าว บางวันคิดสั้นจะฆ่าตัวตายจะได้จบปัญหา ในแต่ละวันมีแต่เจ้าหนี้โทรมาทวงเงินดอกเบี้ยทุกวัน ตนหาทางออกไม่ได้จึงได้มาร้องผ่านสื่อเพื่อขอวิงวอนหน่วยงานเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ ซึ่งตนก็ยินดีจะจ่ายไม่ได้หนีแต่ขอเคลียร์เป็นเจ้าๆไปเพราะตนต้องจ่ายดอกเบี้ยแบบนี้ ไม่รู้ว่าจะหมดต้นหมดดอกเมื่อไหร่ตนเครียดจริงๆ