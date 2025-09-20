xs
ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจยอ้างข้อตกลงหยุดยิง ร่อนหนังสือจี้ไทยรื้อรั้วลวดหนาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจยร่อนหนังสือถึงผู้ว่าฯ สระแก้ว อ้างให้ยึดตามข้อตกลงหยุดยิง จี้ไทยรื้อรั้วลวดหนามและสิ่งกีดขวาง ให้ชาวกัมพูชาได้กลับเข้าบ้านของตนเอง

หลังจากที่ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทำหนังสือประท้วง นายอุม เรีย ตรัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ต่อเหตุการณ์ประชาชนกัมพูชารื้อรั้วลวดหนามที่ฝ่ายไทยวางเป็นแนวป้องกันตัวเอง บริเวณพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันอังคารที่ 16 และวันพุธที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา

ล่าสุดวันนี้ 20 ก.ย. 2568 นายอุม เรีย ตรัย ได้ส่งหนังสือถึง นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีสาระสำคัญ 4 ข้อ

1. ขอให้รักษาสถานการณ์เดิม ยึดตามข้อตกลงหยุดยิง

2. อนุญาตให้ชาวกัมพูชากลับไปอยู่อาศัยในบ้านของตน และรื้อสิ่งกีดขวาง ทั้งลวดหนาม ผ้าใบ และเครื่องกีดขวางอื่นๆ ของฝั่งไทยออก

3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจเพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่มีข้อตกลงร่วมกัน อาทิ การวางลวดหนามเพิ่มเติม หรือการกระทบกระทั่งต่อบ้านและทรัพย์สินประชาชน

4. ประเด็นใดที่ไม่ใช่ของฝ่ายจังหวัด ควรส่งต่อให้การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee-GBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee-JBC) พิจารณา

ทั้งนี้ นายอุม เรีย ตรัย เป็นที่ถูกจับตาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังม็อบเขมรก่อกวนไทยในทุกครั้ง

