3 องค์กรสตรีเมืองน้ำดำ ลงนามแสดงความไว้อาลัย “พระพันปีหลวง”

กาฬสินธุ์-พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ แต่งกายชุดดำไว้ทุกข์ ลงนามแสดงความไว้อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะที่ 3 สถาบันหลักองค์กรสตรี นำคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมลงนามถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
วันนี้ ( 7 พ.ย.) ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจุดที่จังหวัดจัดไว้เป็นสถานที่ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามแสดงความไว้อาลัย นางระเบียบ ร่มไทรทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำ จ.กาฬสินธุ์, นางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์, นางพรรณวดี รอดงาม นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทย จ.กาฬสินธุ์ และนางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม อุปนายกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำ จ.กาฬสินธุ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก แต่งกายด้วยชุดดำไว้ทุกข์ เพื่อร่วมกันถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามแสดงความไว้อาลัย บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” อย่างหาที่สุดมิได้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าหลังจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต นำความโศกเศร้ามาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจนสุดจะพรรณนา พระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มายาวนานหลายทศวรรษ ล้วนสร้างคุณค่าอย่างอเนกอนันต์ต่อผืนแผ่นดินไทยนานัปการ ดั่งพระราชดำรัสของพระองค์ ที่ยังคงฝังแน่นในจิตใจคือ "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า"
ด้านนางอรนุช เยี่ยมสมบัติ ประธานชมรมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าสมเด็จพระพันปีหลวงถือเป็น “แม่ของแผ่นดิน” ทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นแม่ผู้ประเสริฐ ให้ความรัก ความเอ็นดู ทรงเอาพระทัยใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิการทั่วประเทศ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ทรงเป็น "พระผู้ทรงโอบอุ้มปวงชนในชาติ" เสด็จพระราชดำเนินทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือ สร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้อย่างยั่งยืนถึงปัจจุบันนี้ เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพ และกลุ่มอาชีพต่างๆ
ขณะที่นางพรรณวดี รอดงาม นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ อีกประการหนึ่ง คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำม่วง ไว้ในพระราชินูปถัมภ์เมื่อปี 2520
ต่อมาเกิดการต่อยอด ขยายเครือข่ายในหลายพื้นที่ ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบและลายผ้า จนได้ชื่อว่าผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เป็น “ราชินีแห่งไหม” ที่มีชื่อเสียง มีตลาดจำหน่ายทั่วโลก และทางจังหวัดมีการจัดงานมหกรรมวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเป็นประจำทุกปี สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการปีละหลายร้อยล้านบาท