กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนสุดอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กาฬสินธุ์ - กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ สุดอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมสำนึกโครงการศิลปาชีพ “แพรวาราชินีแห่งไหม”
วันนี้ (26 ต.ค.) โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเริ่มต้นโครงการเมื่อปีพุทธศักราช 2521 บรรยากาศค่อนข้างเงียบ กลุ่มสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนต่างพากันเศร้าโศกเสียใจและร่วมกันน้อมแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันนี้มี นางคำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2559 สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) นำกลุ่มสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนร่วมกันแต่งชุดผู้ไทยซึ่งเป็นชุดที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทอดพระเนตรเป็นครั้งแรก ในปี 2520
นางหนูวรรณ ทะนาจันทร์ นางนงลักษณ์ ศรีบุญจันทร์ นางดนตรี ภูจันหา สมาชิกกลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เปิดเผยว่า การสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้ทุกคนที่เป็นชาวบ้านโพนไม่เฉพาะกลุ่มสตรีชาวบ้านโพนที่ทอผ้าไหมแพรวาเสียใจ เพราะสิ่งที่พระองค์ท่านได้ให้และทำไว้ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อชาวบ้านโพนและชาวกาฬสินธุ์ ให้โอกาสในการทอผ้าไหมแพรวา สร้างชีวิตใหม่ให้กับทุกครอบครัวของที่นี่
ทุกคนจึงขอแสดงความไว้อาลัยถวายแด่พระพันปีหลวง และพร้อมที่จะพัฒนาผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่กับแผ่นดินไทยต่อไปดังคำกล่าวที่ว่าผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม
สำหรับโครงการศิลปาชีพกับผ้าไหมแพรวาบ้านโพนเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2520 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง ครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพน อำเภอคำม่วง แต่งตัวชุดผู้ไทยสไบแพรวา เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นได้มีพระราชดำรัสกับชาวบ้านดังต่อไปนี้
“ผ้านี้มาจากไหน” ชาวบ้านได้กราบทูลพระองค์ว่า “ทำกันเอง” สมเด็จตรัสต่อว่า “อยากได้ สวย มีไหมจะให้ทำให้ได้ไหม” ชาวบ้านก็ตอบว่า “ได้ค่ะ” และนับจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ กลับไปยังกรุงเทพมหานครและได้พระราชทานไหมเส้นส่งให้แก่ชาวบ้านโพนเพื่อทอถวาย ชาวบ้านได้ช่วยกันทอจนเสร็จ ได้นำทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่วังไกลกังวล และพระองค์ทรงนำผ้าไหมแพรวาไปตัดเป็นฉลองพระองค์
จากนั้นจึงมีการพัฒนากลายเป็นโครงการศูนย์ศิลปาชีพสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้แก่พสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ ดังจะพบเห็นการพัฒนาในรูปแบบเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน