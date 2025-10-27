ชาวกาฬสินธุ์น้อมรำลึก “เก้าอี้” พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประทับขณะเสด็จฯ ทรงเยี่ยมพสกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพน

กาฬสินธุ์ - พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2525 พระองค์ได้ทรงประทับเก้าอี้ที่พสกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพน จ.กาฬสินธุ์ นำมาถวายเป็นเก้าอี้ทรงประทับ ในปัจจุบันยังถูกเก็บไว้ยาวนานถึง 43 ปี
เก้าอี้นักเรียนตัวเล็กที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงประทับ ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดียาวนานกว่า 43 ปี ได้ถูกเก็บไว้ในบ้านของ นางคำใหม่ โยคะสี อดีตพระสหายของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมฉายาลักษณ์ที่ถูกถ่ายเก็บไว้ได้นำตั้งโชว์และสักการบูชาเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าครั้งหนึ่งในปี 2525 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ มายังบ้านหลังนี้และทรงฉายพระรูปร่วมกับพสกนิกรกลุ่มสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่ทอผ้าไหมแพรวา “ราชินีแห่งไหมของพระองค์”
นางกรรณิการ์ โยคะสิงห์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 3 บ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ บุตรคนที่ 2 ใน 7 คน ของแม่คำใหม่ โยคะสิงห์ พระสหายของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดเผยว่า แม่ของตนเป็นหนึ่งในผู้ทอผ้าไหมแพรวาขึ้นถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อเนื่องจากในปี 2522 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เมื่อกลางปี 2525 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านโพน
พระองค์ได้ตรัสกับนายทหารองครักษ์ว่าจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็หมายถึงแม่ของตน ซึ่งก็ได้เสด็จฯ มาที่บ้านหลังนี้ ระหว่างนั้นเนื่องจากในอดีตไม่มีเก้าอี้ จึงได้ไปยืมเก้าอี้จากโรงเรียนและได้นำเก้าอี้ตัวดังกล่าวมาถวายให้พระองค์ประทับ โดยมีหลักฐานคือ พระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้บันทึกเอาไว้ ภาพถ่ายบริเวณใต้ต้นมะขามซึ่งอยู่ด้านหน้าของบ้าน
“เก้าอี้ตัวนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จฯ มาประทับจึงมีอายุราว 43 ปี โดยได้นำขึ้นคลุมผ้าและบูชาไว้ภายในบ้าน แต่หลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย จึงได้นำเก้าอี้ตัวนี้ออกมาแสดงให้พสกนิกรที่ต้องการตามรอย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ชม”
นางกรรณิการ์กล่าวต่อว่า เก้าอี้ทรงประทับจึงเป็นสิ่งที่ครอบครัวโยคะสิงห์ ปราบปลื้มปีติหาที่สุดมิได้ เป็นเครื่องเตือนใจและเป็นที่เคารพศรัทธาว่าพระองค์ท่านได้มาพัฒนาส่งเสริมผ้าไหมแพรวาของชาวไทยบ้านโพน จนได้มีการพัฒนาเป็นศูนย์ศิลปาชีพได้รับการส่งเสริมกลายเป็นสินค้าชั้นนำเป็นราชินีแห่งผ้าไหมไทย ที่ พสกนิกรชาวบ้านโพนจะร่วมกันรักษางานหัตถกรรมทอมือผ้าไหมวิจิตรแพรวาให้พัฒนาและคงอยู่สืบไป