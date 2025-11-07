(คลิป)ชาวอำเภอเขาวง น้อมถวายความอาลัย 15 วัน แห่งการสวรรคต (ปัญรสมวาร) สมเด็จพระพันปีหลวง

กาฬสินธุ์-สภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง พร้อมพสกนิกร 7 ตำบล อำเภอเขาวง น้อมถวายความอาลัย 15 วัน แห่งการสวรรคต (ปัญรสมวาร) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการเดินตามรอยเสด็จ อ่างเก็บน้ำวังคำ หนึ่งในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรเมื่อปี 2535 กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้พื้นที่อำเภอเขาวงจากที่เคยแห้งแล้งพลิกฟื้นกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญของจังหวัด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันนี้(7 พ.ย.)ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำวังคำ ต.กุดตอแก่น อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง พร้อมด้วยพสกนิกรชาวอำเภอเขาวง และตัวแทนชาวบ้านจาก 7 ตำบล ได้ร่วมแต่งกายในชุดพื้นเมืองผู้ไทยเขาวง ร่วมกันถือพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดินน้อมถวายความอาลัย 15 วัน แห่งการสวรรคต (ปัญรสมวาร) สมเด็จพระพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขึ้นไปบริเวณอ่างเก็บน้ำวังคำ
ซึ่งเป็นจุดประวัติศาสตร์สำคัญ จุดหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอเขาวง เมื่อปี 2535
นอกจากจะมีพระราชดำริให้ กลุ่มสตรีได้มีอาชีพการทอผ้าด้วยการจัดตั้งโครงการศิลปาชีพกุดสิม-คุ้มเก่าแล้ว การเสด็จเยี่ยมราษฎรยังได้นำพามาด้วยความเจริญปรากฏเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวนมาก
นางนันวดี จำปาสิม อายุ 72 ปี ชาวอำเภอเขาวง ตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวอำเภอเขาวง ได้นำพามาด้วยการเกษตรแบบพอเพียง ปรากฏเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาแห่งน้ำลำพะยังตอนบน และการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังคำที่ทำให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีการทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครั้ง การปลูกข้าวเหนียวเขาวง ที่เป็นข้าวที่มีคุณภาพจนปัจจุบันได้ระดับมาตรฐานจนมีชื่อเสียงเรียกว่า ข้าวเหนียวเขาวง GI หรือข้าวเหนียวเขาวง ด้วยพระราชปณิธานของพระองค์ที่ว่า พระเจ้าแแผ่นดินเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่าที่คอยอุ้มชูน้ำ ยังทำให้พื้นที่บริเวณแห่งนี้ประชาชนยังช่วยกันปลูกต้นไม้ให้พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ การทำการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะการทอผ้าส่งผลให้ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน
“การเสด็จเยี่ยมราษฎร ครั้งนั้น ชาวบ้านยังได้ร่วมกันการแสดงการรำผู้ไทยเขาวง หลายคนได้มีโอกาสไปรำถวายพระพันปีหลวง การเสด็จสวรรคตจึงทำให้ชาวอำเภอเขาวงทุกคนอาลัยจึงได้มาแสดงออกเพื่อเป็นการน้อมถวายอาลัย ต่อ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”นางนันวดีกล่าว
นอกจากนี้ผู้แทนสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาวง ยังได้แต่งบทเพลง ที่แสดงถึงพระเมตตาเพื่อน้อมถวายความลัยต่อพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย