xs
xsm
sm
md
lg

บาร์โฮสต์ขอนแก่นแข่งเดือด “TITAN66”เปิดตัวท้าชิงแชร์ตลาดด้วยหนุ่มหล่อนับร้อยชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ธุรกิจบันเทิงเมืองขอนแก่นคึกคัก ล่าสุด “TITAN66 KHON KAEN” ถือฤกษ์คืนวันลอยกระทงเปิดตัวสร้างทางเลือกเพิ่มในธุรกิจบาร์โฮสต์ ชูเป็นบาร์โฮสต์แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เล็งกวาดลูกค้าเป้าหมายทั้งหญิง ชาย และLGBTQ+

นายฮ่องเต้ กษมพันธุ์ เค้าโคน ผู้บริหาร TITAN66 KHON KAEN และผู้จัดการไททัน 66 ขอนแก่น
ค่ำวานนี้ (5 พ.ย.) ที่ชั้นใต้ดินโรงแรมวีวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “TITAN66 KHON KAEN” บาร์โฮสต์ระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ภายในงานจัดขึ้นอย่างอลังการ ภายใต้บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เต็มไปด้วยเสียงเพลง ดนตรีสดสุดมันส์ และกองทัพหนุ่มๆจาก TITAN66 กว่า 100 คน

นายฮ่องเต้ กษมพันธุ์ เค้าโคน ผู้บริหาร TITAN66 KHON KAEN เปิดเผยถึงการเปิดบาร์โฮสต์แห่งนี้ว่า เกิดจากการมองเห็นศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในฐานะเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสาน ที่มีการเติบโตต่อเนื่อง จึงต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านธุรกิจสถานบันเทิงรูปแบบใหม่ พร้อมย้ำว่า การเปิด TITAN66 ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแย่งลูกค้าจากธุรกิจอื่นในพื้นที่ แต่ต้องการสร้าง แหล่งเอ็นเตอร์เทนแห่งใหม่ ของจังหวัดขอนแก่น ที่เน้นการให้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์แห่งความสุขและกลับบ้านพร้อมรอยยิ้ม

จุดเด่นหลักๆของทางร้าน เรามุ่งเน้นในเรื่องของการเอ็นเตอร์เทน ท่ามกลาง แสง สี เสียงต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้เกิดความประทับใจและความสนุกสนานให้มากที่สุด รวมไปถึงกองทัพน้องๆพีอาร์ของเรา ซึ่งมีกว่า 100 คน ที่พร้อมเอนเตอร์เทนรองรับต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้าน




“บาร์โฮสเป็นธุรกิจท้าทายรูปแบบใหม่ของพื้นที่ต่างจังหวัด ส่วนตัวไม่อยากให้มองไปในทางภาพลบเพียงอย่างเดียว อยากให้มองว่าเป็นการเรียกน้องน้องผู้ชายมาให้การเอนเตอร์เทนมากกว่า เพื่อมาแชร์ความสนุกสนานร่วมกันในสังคมยามราตรี เหมือนผับบาร์ สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีสำหรับประชาชนทั่วไปมากกว่า ในภายหน้าหากมีโอกาสก็จะขยายสาขาไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อมอบความสุข และเอ็นเตอร์เทนให้กับลูกค้าทุกท่านในยามราตรี”นายฮ่องเต้ กล่าว

ขณะที่นายกัน นรินทร์ธัช นฤพัทธ์ขจรศิริ ผู้จัดการร้าน TITAN66 KHON KAEN กล่าวว่า ร้าน TITAN66 KHON KAEN เป็นสถานบันเทิงน้องใหม่ของเมืองขอนแก่น ที่พร้อมรองรับให้ความสนุกสนานกับเพื่อนๆทุกวัยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ไม่ว่าเพศชาย เพศหญิง หรือ LGBTQ+ น้องๆพร้อมเสิร์ฟความสุขความสุนกสนานกว่า 100 คน ได้มีเพื่อนใหม่ๆ มีคู่คิดใหม่ๆ การที่มาเที่ยวนั้นไม่ได้มาเพื่อดื่มมึนเมาอย่างเดียว แต่จะเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ใหม่ๆ อยากฝากร้านไททัน66 ขอนแก่น ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วย


สำหรับ TITAN66 KHON KAEN เปิดให้บริการ ณ ชั้นใต้ดินโรงแรมวีวิช ถนนอำมาตย์ จังหวัดขอนแก่น ย่านใจกลางเมืองขอนแก่น ซึ่งบาร์โฮสต์ นับเป็นธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่เป็นอีกทางเลือกของสถานบันเทิงยามราตรีที่กำลังได้รับความนิยม มีผู้ประกอบการสนใจเปิดบาร์โฮสต์หลายแห่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อาทิ มานิต ฟินคลับ ทำให้ภาพการแข่งขันในธุรกิจบาร์โฮสต์จังหวัดขอนแก่นมีสีสันและน่าสนใจในตลาดบันเทิงยิ่งขึ้น

บาร์โฮสต์ขอนแก่นแข่งเดือด “TITAN66”เปิดตัวท้าชิงแชร์ตลาดด้วยหนุ่มหล่อนับร้อยชีวิต
นายฮ่องเต้ กษมพันธุ์ เค้าโคน ผู้บริหาร TITAN66 KHON KAEN และผู้จัดการไททัน 66 ขอนแก่น
บาร์โฮสต์ขอนแก่นแข่งเดือด “TITAN66”เปิดตัวท้าชิงแชร์ตลาดด้วยหนุ่มหล่อนับร้อยชีวิต
บาร์โฮสต์ขอนแก่นแข่งเดือด “TITAN66”เปิดตัวท้าชิงแชร์ตลาดด้วยหนุ่มหล่อนับร้อยชีวิต
บาร์โฮสต์ขอนแก่นแข่งเดือด “TITAN66”เปิดตัวท้าชิงแชร์ตลาดด้วยหนุ่มหล่อนับร้อยชีวิต
กำลังโหลดความคิดเห็น