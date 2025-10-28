บุกทลายรังเด็กเอ็น–บาร์โฮสต์ ลอบขายยาเสพติดให้ลูกค้าในผับ

ตำรวจชุดสืบนครบาลนำกำลังเปิดปฏิบัติการ “บุกรังเด็กเอ็น–บาร์โฮสต์” ตรวจค้นเป้าหมาย 12 จุดทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จับผู้ต้องหา 8 ราย ลักลอบขายยาเสพติดให้ลูกค้าสถานบันเทิง
วันนี้ (28 ต.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สั่งการให้ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น.นำกำลังเปิดปฏิบัติการ “บุกรังเด็กเอ็น–บาร์โฮสต์” ตรวจค้นเป้าหมาย 12 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังสืบทราบว่ากลุ่มนักเอนเตอร์เทนและหนุ่มบาร์โฮสบางราย ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้ลูกค้าในสถานบันเทิง
โดยผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 8 ราย ประกอบด้วย 1.น.ส.ณิชารัศม์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี 2.น.ส.สิรีธร (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี 3.น.ส.ณัฐวรากร (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี 4.นายปิติ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี 5.นายสิทธิ์สิระ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี 6.นายอลงกรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี 7.นายเศรษฐวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี และ 8.นายศักดิ์ศิริ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี
ตรวจยึดของกลางเป็นยาเสพติดหลายชนิดจำนวนมาก ทั้งยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี โคเคอีน และเคตามีน รวมถึงรถจักรยานยนต์และสมุดบัญชีธนาคารที่เชื่อว่าใช้ในการกระทำความผิด
ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้กำชับให้ทุกหน่วยเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ถือเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อประเทศ
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย เปิดเผยว่า จากการสืบสวนขยายผลพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการกระจายยาเสพติดเข้าสู่สถานบันเทิงหลายแห่ง ถือเป็นช่องทางแพร่ระบาดสำคัญ จึงจะเร่งขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดตามนโยบายของ ผบช.น.