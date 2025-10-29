ตร.ขยายผลทลายรังสาวเอ็น-หนุ่มบาร์โฮส ภาค 2 จับแก๊งลอบผสมหัวพอตเคขาย

ตำรวจขยายผล เปิดปฏิบัติการ “เด็ดปีกสาวเอ็น-ขยี้หนุ่มบาร์โฮส” ภาคต่อ จับกุม 3 ผู้ต้องหาลักลอบผสมหัวพอตเคขาย
วันนี้ (29 ต.ค.) พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. และ พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศอ.ปส.บช.น. บก.สส.บช.น. และสืบนครบาล 5 เปิดปฏิบัติการ “เด็ดปีกสาวเอ็น-ขยี้หนุ่มบาร์โฮส” (ภาคต่อ) จับกุมตัว 1.นายภาคภูมิ หรือ อาร์ม ศรีศิริ อายุ 28 ปี ชาว จ.มุกดาหาร 2.นายณัฐพล หรือทัด จันทรา อายุ 21 ปี ชาว จ. กรุงเทพฯ และ 3.นายนยา พนมวงศ์ อายุ 28 ปี ชาว จ.กรุงเทพฯ พร้อมของกลางยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน) จำนวน 20 ถุง พร้อมหัวเชื้อผสมอาหาร วัตถุดิบผสมหัวบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์แพ็คส่ง และ เครื่องซีน เป็นจำนวนมาก โดยจับกุมได้ที่ห้องพักเลขที่ 2304 ซอยอ่อนนุช 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง บริเวณริมถนนภายในซอยอ่อนนุช 69 แขวงและเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. / ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมกันเปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างยาเสพติด โดยมีการสั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยระดมกำลัง โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้มีการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด “เด็กเอ็น-บาร์โฮส” ไปเมื่อวานนี้ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา จับกุมผู้ต้องหา กว่า 7 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมาก
ต่อมา พล.ต.ต.ธีรเดช รอง ผบช.น. หัวหน้าด้านปรามปรามยาเสพติด และ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ ผบก.สส.บช.น. ร่วมกันสืบสวนขยายผลจากผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ดังกล่าวพบว่า กลุ่มเด็กเอ็นและบาร์โฮสต์ มีการสั่งซื้อพอตเค จึงได้สืบสวนขยายผลจนทราบแหล่งที่มา กระทั่งเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักเลขที่ ห้องพักเลขที่ 2304 ซอยอ่อนนุช 53 ซึ่งพบว่าคนร้ายในห้องพักไม่ยอมเปิดประตู ก่อนถีบประตูเข้าไปตรวจสอบ แต่กลับไม่พบใครภายในห้อง โดยพบว่าประตูห้องน้ำปิดอยู่ ชุดสืบสวนได้ใช้เท้าถีบประตูเข้าไปในห้องน้ำอย่างเต็มกำลัง จนสามารถจับกุมตัวนายภาคภูมิ หรือ อาร์ม แอบเทยาเสพติดลงชักโครกอยู่ในห้องน้ำ
จากการตรวจค้นห้องพักพบของกลางดังกล่าวจากนั้นได้สืบสวนขยายผลโดยนายภาคภูมิ ได้พาชุดสืบสวนไปที่ซอยอ่อนนุช 69 พร้อมชี้เป้าให้จับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังซื้อขายยาเสพติดอยู่ภายในซอย โดยอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นตัวการใหญ่ แต่เมื่อจับกุมผู้ต้องได้อีก 2 ราย พบเป็นเพียงผู้ค้ารายย่อย ในชุมชนเท่านั้น จากการตรวจสอบกระทั่งพบว่าแท้จริง นายภาคภูมิ คือตัวการสำคัญ ซึ่งเป็นผู้ผสมพอตเคด้วยมือตัวเองและมีการคิดค้นสูตรด้วยตนเอง เพื่อขายให้กลุ่มเด็กเอ็นฯ และบาร์โฮส เป็นจำนวนมาก ตลอดการเข้าปฎิบัติการ มี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลา ผบ.ตร. ยังได้กล่าวชื่นชม บช.น. พร้อมกับแสดงความห่วงใยกับผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้างาน
เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาว่า ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และมีไว้ในความครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” นำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย
ด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า การค้นพบตัวการสำคัญในการแพร่กระจากพอตเคในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจาก ปฏิบัติการทลายเครือข่าย “เด็กเอ็นและบาร์โฮสต์” ซึ่งพบว่าพ่อมดรายนี้เป็นตัวการสำคัญในการแพร่กระจาย ลักษณะบุคลิกภาพเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการขยายผลให้ถึงที่สุด ซึ่ง พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ปราบปรามยาเสพติดในลักษณะนี้ทั่วพื้นที่นครบาล และจะมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลให้ถึงที่สุด ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.