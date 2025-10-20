ต่อคิวลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส”แน่นขนัดหวังต่อลมหายใจได้กินอยู่ดีขึ้น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“คนละครึ่งพลัส” ประชาชนตอบรับล้นหลาม หวังจะได้ช่วยลดค่าครองชีพที่ฝืดเคืองเป็นอย่างมากในขณะนี้ ถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้าที่เหี่ยวเฉามานานหลายปี
วันนี้( 20 ต.ค.) นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เป็นไปอย่างคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากต่างมาต่อคิวลงทะเบียนที่หน้าสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสทางการค้าและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
ทั้งนี้ โครงการ “คนละครึ่งพลัส” มุ่งเน้นช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ด้าน นางสาวจวน ชัยแสง แม่ค้าขายอาหารในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวด้วยความดีใจหลังมาลงทะเบียนว่า โครงการนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้ารายย่อยอย่างตน เพราะช่วยให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น และสามารถขายสินค้าได้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากภาวะต้นทุนสูง
“ปกติลูกค้าจะมาซื้อของน้อยลงเพราะของแพง แต่พอมีโครงการคนละครึ่งพลัส ลูกค้ากลับมาซื้อเยอะขึ้น เพราะจ่ายแค่ครึ่งเดียว ส่วนอีกครึ่งรัฐช่วยจ่าย ถือว่าช่วยได้เยอะมากค่ะ” น.ส.จวน กล่าว
ขณะเดียวกัน สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ โดยคาดว่าภายในสัปดาห์แรกจะมีร้านค้าทะเบียนเข้าร่วมกว่า 3,000 ราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง เพื่อให้มาตรการนี้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการจับจ่ายใช้สอย การหมุนเวียนของเงินในระบบ และการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน.