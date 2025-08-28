“Hello Boysss” ปิดฉากเอเชียทัวร์สุดปัง ณ เวียดนามแพลนเดินหน้าต่อ พา T-Pop ลุย “อเมริกา” ในปี 69

หลังจากประสบความสำเร็จแบบเกินคาดกับ กับ โปรเจกต์ “Hello Boysss” โปรเจกต์แรกที่จะพาศิลปิน T-Pop ของไทยสู่ตลาดระดับโลกอย่างเป็นทางการ ทั้งโชว์ โปรดักชั่น แสง สี เสียง โดยผู้จัดและพาร์ทเนอร์คนไทย นำโดย บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด ผู้จัดมากความสามารถ นำโดยผู้บริหารคนเก่ง เมย์ วาสนา เนกขัมม์ (CEO บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด) จับมือกับพาร์ทเนอร์ผู้คร่ำหวอดในวงการ IT จากอเมริกา อย่าง แบงค์ วรพจ ปัญจวงศ์โรจน์ เจ้าของ บริษัท MHK Zolutions จำกัด กับการพา 3 วง T-Pop สุดฮอตของไทย อย่าง PROXIE - ATLAS - PERSES ไปประเดิมทัวร์แรกยัง 3 ประเทศในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปิดท้ายเอเชียทัวร์ ประเทศสุดท้ายไปแล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ที่ยังคงได้รับกระแสสุดปังไม่แพ้ 2 ประเทศที่ผ่านมา
ครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ที่ได้ให้การต้อนรับ เหล่าศิลปิน ผู้บริหารค่าย และผู้จัดในโปรเจกต์ “Hello Boysss” ด้วยตัวเอง สำหรับประเทศสุดท้ายของทัวร์แรกในครั้งนี้ เหล่าศิลปินและผู้จัดก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวัง จัดเต็มทั้งในพาร์ทโชว์ เซอร์ไพรส์ต่างๆพร้อมขนโปรดักชั่น แสง สี เสียง เต็มรูปแบบสุดอลังการ ไปเสิร์ฟความสุขให้แฟนๆชาวเวียดนามแบบถึงใจ จนได้รับกระแสตอบรับเป็นเสียงเดียวกันว่า “Hello Boysss” เป็นอีกโปรเจกต์ที่ทุกคนควรได้สัมผัสซักครั้งในชีวิตเลยทีเดียว
แม้จะจบลงไปแล้วด้วยความประทับใจกับทัวร์แรก แต่งานนี้ “เลยดูดี” และ “MHK” ขอลุยต่อ กับการแพลนต่อเนื่อง ที่จะพาโปรเจกต์ “Hello Boysss” กับ ศิลปิน T-Pop ไทย เดินหน้าต่อสู่ อเมริกาในปี 2569 ที่จะถึงนี้ สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าแฟนๆในฝั่งอเมริกาเป็นอย่างมาก โดย คุณเมย์ วาสนา เนกขัมม์ CEO บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด กล่าวว่า
“สำหรับโปรเจกต์ Hello Boysss ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จแบบเกินความคาดหมายของพวกเราผู้จัดและน้องๆศิลปินเป็นอย่างมาก ก่อนอื่นในฐานะผู้จัดและขอพูดแทนพาร์ทเนอร์ของโปรเจกต์นี้ ต้องขอขอบคุณจากใจ สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆและหน่วยงานต่างๆของแต่ละประเทศอย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณต้นสังกัดของน้องๆศิลปินทั้ง 3 วง ไม่ว่าจะเป็น ค่าย bROTHERS Music, ค่ายXOXO และ ค่าย G’NEST ที่พร้อมซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ตลอดทั้งโปรเจกต์นี้เสมอมา และที่ขาดไม่ได้คือ น้องๆศิลปินทั้ง 3 วง ทั้ง PROXIE, ATLAS และ PERSES ที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ
ในส่วนของการแพลนเดินหน้าต่อของโปรเจกต์ Hello Boysss ที่จะพา T-Pop ของไทย ไปบุกอเมริกาในปีหน้านั้น เพราะจากในทัวร์แรกที่ผ่านมา เราเห็นถึงศักยภาพของศิลปินไทยแล้วว่าความสามารถของ ศิลปิน T-Pop พร้อมที่จะเป็นตัวแทนประเทศ พร้อมกับพาโปรดักชั่นเต็มรูปแบบของคนไทย ไปพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่า T-Pop และทีมโปรดักชั่นไทยก็มีดีไม่แพ้ชาติอื่นเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้รับกระแสเรียกร้องจากแฟนๆในฝั่งอเมริกาว่า อยากสัมผัสความรู้สึกแบบแฟนๆในฝั่งเอเชียแบบนี้บ้าง พวกเราผู้จัดและพาร์ทเนอร์จึงตัดสินใจแพลนกันว่า โปรเจกต์ Hello Boysss นี้ จะขอลุยต่อที่โซนอเมริกา ในปี 2569 สุดท้ายนี้ขอฝากโปรเจกต์ Hello Boysss ไว้กับทุกคนด้วยนะคะ พวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุด ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน ขอบคุณมากค่ะ”
โดย Hello Boysss โปรเจกต์ต่อไปที่จะเดินทางไปมอบความสุข ความสนุก ในฝั่งอเมริกา จะมีความพิเศษอย่างไร สามารถติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ทาง Facebook: LeayDoDee Studio, Twitter: @Leaydodee, Instagram: @Leaydodee กดตั้งเตือนกันไว้ได้เลย
#HelloBoysssAsiaTour #HelloBoysssUSAtour
#LeayDoDee #ThePaseo #HelloBoysss
#PROXIEth #ATLASth #ATLAS_th #PERSES #PERSES_TH