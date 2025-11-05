พบเนินดินทิ้งเหมืองแม่เมาะสไลด์ตัวไม่หยุด หม้อแปลงระเบิดไฟไหม้ยังดับไม่ได้

ลำปาง – พบเนินทิ้งที่ดินเหมืองแม่เมาะ ยังทรุดสไลด์ตัวเพิ่มขึ้น เศษซากอาคาร-ทรัพย์สินกลุ่มบริษัทผู้รับจ้างไหลตามจนเกือบถึงถนน-พนักงานเร่งขนย้ายทรัพย์สินออกจากจุดเสี่ยง ส่วนหม้อแปลงที่ระเบิดยังดับไม่สนิท เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งแต่ไกล
ความคืบหน้า กรณีเกิดเหตุกองดินเหมืองลิกไนต์ ด้านตะวันตกของเหมืองแม่เมาะ พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทรุดสไลด์ตัวเช้าตรู่วันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้อาคารสำนักงานของบริษัทสหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างขุด-ขนดินและถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ ซึ่งก่อสร้างอยู่บนเนินดินทิ้งพังถล่มลงมาทั้งหมด
นอกจากนี้ดินยังสไลด์ทับอาคารบางส่วนของ หจก.วัลกาญจน์ฯ บริษัท พรประสิทธิ์ฯ และ สายพานลำเลียงบริษัทอิตาเลียนไทย จำกัด(มหาชน) เสียหาย รวม 4 บริษัทฯ ความเสียหายคาดว่าน่าจะเกินกว่า 100 ล้านบาท
ล่าสุดบ่ายวันนี้(5 พ.ย.) นายเลอสันต์ วงศ์เปี้ย นายก อบต.บ้านดง พร้อม รองนายก อบต. ได้เข้าดูร่องรอยความเสียหายในพื้นที่โดยรอบอีกครั้ง หลังตรวจสอบฐานข้อมูลแล้วพบว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในพื้นที่ของ อบต.บ้านดง ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ ได้มีการกั้นจุดสกัดก่อนเข้าพื้นที่ห่างจากจุดเกิดเหตุออกมาประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมตั้งด่านตรวจสอบการเข้าออกอย่างเข้มงวด บุคคลที่จะเข้าไปต้องมีการแลกบัตร
ซึ่งพบว่าพนักงานของบริษัทต่างๆ ได้เร่งขนย้ายทรัพย์สิน ทั้งสายพานลำเลียงที่เสียหาย รถ เครื่องจักร ฯลฯ ออกจากบริเวณที่เกิดเหตุที่ไม่อันตรายออกมาไว้ด้านนอก
ขณะที่สภาพจุดที่ตั้งของอาคารสำนักงานของบริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ที่พังถล่มลงมาเมื่อวานนี้(4 พ.ย.) ขณะนี้ดินได้สไลด์เพิ่มทำให้ทรัพย์สินตัวอาคารไหลมากับดินลงมาอยู่ด้านล่างใกล้ถนน แนวทิ้งดินก็ทรุดตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้จุดที่หม้อแปลงระเบิดและไฟไหม้ ที่ยังคงเห็นควันไฟเพราะยังไม่มอดดับสนิท ซึ่งก็คงต้องปล่อยให้ดับเองต่อไป
ด้าน กฟผ.ยังไม่มีการแจ้งหรือแถลการณ์เพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด