กฟผ.ชี้แจงเกิดดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ ไร้คนเจ็บตาย

กฟผ.ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 ดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ ทำให้อาคารสำนักงานของสหกลอิควิปเม้นท์และทรัพย์สินเสียหายบางส่วน ไร้คนเจ็บหรือเสียชีวิต ด้านรมว.พลังงาน ติดตามสถานการณ์ยันไม่มีผลกระทบการจ่ายไฟฟ้าภาคเหนือ
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2568) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ตรวจพบการเคลื่อนตัวของมวลดินและเกิดดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้ (SW Dump) ส่งผลให้อาคารสำนักงาน บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและไม่ส่งผลกระทบกับการจ่ายไฟในพื้นที่ภาคเหนือแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมพื้นที่ และลงพื้นที่ตรวจสอบโดยละเอียด ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป
อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลอดหลายวันในพื้นที่ลำปาง ได้มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง คาดว่าดินจะอุ้มน้ำไม่ไหว ทำให้ดินด้านล่างทรุดและดันขึ้นมาจนทำให้ดันตัวอาคารที่ก่อสร้างบนเนินพังถล่มลงมาทั้งหมด
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าตนได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการผู้ว่ากฟผ.ส่งทีมลงพื้นที่โดยด่วนเบื้องต้นพบว่ายังไม่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่มีผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่แต่อย่างใด รวมทั้งเหตุการณ์นี้ไม่มีพนักงานได้รับบาดเจ็บและรับทราบว่าทางหน่วยงานในพื้นที่เข้าพื้นที่ดูสถานการณ์ซึ่งกระทรวงพลังงานและรัฐบาลมีความเป็นห่วงและติดตามพร้อมประสานงานแก้ปัญหาโดยรวม