ด่วน กฟผ.ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว!พื้นที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะ ถล่ม-หม้อแปลงระเบิด อาคารสหกลอิควิปเมนท์ พังยับ

ลำปาง - ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ทำพื้นที่ทิ้งดิน กฟผ.แม่เมาะ ที่เป็นเนินสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 500 เมตร ทรุดถล่ม อาคารบริษัทผู้รับจ้างขุด-ขนดิน ทั้งหมดสร้างบนเนินพังถล่ม หม้อแปลงไฟระเบิด 3 ตัวรวด-สายพานลำเลียงเสียหาย คาดสูญกว่า100 ล้าน กฟผ.ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว
วันนี้ (4 พ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 04.10 น.ที่ผ่านมา พื้นที่ที่ทิ้งดินด้านตะวันตกของเหมืองแม่เมาะ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 500 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด ผู้รับจ้างขุด-ขนดินและถ่านหินเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง เกิดดินสไลด์และถล่มลงมา
เนื่องจากตลอดหลายวันในพื้นที่ลำปาง ได้มีฝนตกลงมาต่อเนื่อง คาดว่าดินจะอุ้มน้ำไม่ไหว ทำให้ดินด้านล่างทรุดและดันขึ้นมาจนทำให้ดันตัวอาคารที่ก่อสร้างบนเนินพังถล่มลงมาทั้งหมด รวมถึงรถยนต์-รถตู้ห้อยอยู่บนสันเนินที่ถล่ม รวมถึงหม้อแปลงขนาดใหญ่ของบริษัท ประมาณ 3 ตัว ก็เกิดการระเบิดขึ้น จนเกิดควันไฟสีดำโพยพุ่งขึ้นจำนวนมาก และทำให้ไฟในพื้นที่ดับ
นายเลอสันต์ วงศ์เปี้ย นายก อบต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งขณะนี้พบว่า พนักงานทั้งหมดต้องหยุดทำงานและมารอสแตนด์บายอยู่ เนื่องจากไม่สามารถเข้าหน้างานได้ และ ทราบว่ารถที่ต้องใช้งานในเหมืองได้รับความเสียหายหลายคัน รวมถึงสายพานลำเลียงดินบางส่วนบริเวณเหมืองแม่เมาะได้รับความเสียหาย เส้นทางสัญจรบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำ ไม่สามารถใช้งานผ่านได้ ซึ่งคาดว่าความเสียหายจะมากกว่า 100 ล้านบาท
ทั้งนี้จะเห็นว่าบริเวณที่ทิ้งดินในจุดดังกล่าว ยังคงไหลลงมาตามคลองส่งน้ำตลอดเวลา เนื่องจากยังมีน้ำฝนที่สะสมอยู่ ขณะที่ในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกโปรยปรายและจะยังตกต่อเนื่องในวันนี้
ล่าสุด กฟผ.ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ภายในพื้นที่แล้ว และ จนท.ก็ได้ปิดกั้นพื้นที่ ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อความปลอดภัย
สำหรับจุดที่ทิ้งดินในบริเวณใกล้กัน เมื่อปี 2561 เคยเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาบนถนนเป็นเหตุให้ประชาชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านในช่วงกลางดึกถูกดินถล่มทับและสูญหายไปมาแล้ว ส่วนจุดที่เกิดดินสไลด์ที่เกิดขึ้นวันนี้ อยู่ใกล้เคียงกับจุดเดิมประมาณ 500 เมตร