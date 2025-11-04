แทบราพนาสูร! เผยสภาพที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะทรุดสไลด์ อาคาร-ทรัพย์สิน 4 บริษัทเสียหายยับนับร้อยล้าน

ลำปาง - สุดยับเยิน..เผยสภาพความเสียหายหลังที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะทรุดสไลด์ตัว ทำอาคารสำนักงาน-ทรัพย์สิน บริษัทสหกลอิควิปเม้นท์-เครือข่าย ผู้รับจ้างขุด-ขนดิน พังถล่มแทบราพนาสูร แถมสายพานลำเลียงอิตัลไทยเสียหายด้วย คาดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน ล่าสุดผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเข้าจุดเกิดเหตุไม่ได้
ความคืบหน้ากรณีที่ทิ้งดินด้านตะวันตกของเหมืองแม่เมาะ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เกิดการสไลด์ตัวลงมา ทำให้อาคารสำนักงานบริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด ผู้รับจ้างขุด-ขนดินและถ่านหินเหมืองแม่เมาะ ซึ่งก่อสร้างอยู่บนเนินที่ทิ้งดิน ความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 เมตร พังถล่มทั้งหมด ทรัพย์สินต่างๆ รถยนต์ รถลำเลียงดิน รถตู้ หม้อแปลงขนาดใหญ่ของบริษัท ประมาณ 3 ตัว ระเบิดจนเกิดไฟไหม้ ตั้งแต่ 04.10 น.เศษวันนี้ (4 พ.ย.)
ล่าสุด กฟผ.แม่เมาะได้มีแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ระบุว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตรวจพบการเคลื่อนตัวของมวลดินและเกิดดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดิงฝั่งตะวันตกด้านใต้ (SW Dump) ส่งผลให้อาคารสำนักงาน บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต และไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายไฟในพื้นที่ภาคเหนือแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ ป้องกันจังหวัดลำปาง ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมพื้นที่ และลงพื้นที่ตรวจสอบโดยละเอียด แต่ไม่สามารถเข้าใกล้จุดสไลด์ได้เนื่องจากเกรงอันตราย เพราะดินจากที่ทิ้งดินยังคงสไลด์ลงมาต่อเนื่อง ซึ่งความเสียหายต่างๆ อยู่ระหว่างการสำรวจ
อย่างไรก็ตาม นายสมชาติ รักษ์สองพู ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า..ดินสไลด์ที่แม่เมาะ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่ทิ้งดิน่ขออพยพออกจากพื้นที่ เพราะมาตรฐานความปลอดภัยไม่มี ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับ..คุณสายทอง วงค์แก้วมูล พร้อมภาพเผยพื้นที่ที่เกิดดินสไลด์ที่ทำให้เกิดความเสียหายยับเยินเป็นบริเวณกว้าง
จากการสอบถามพนักงานของบริษัทฯ รายหนึ่งเมื่อเห็นภาพความเสียหาย ระบุว่า จุดที่เกิดเหตุมีทั้งอาคารและทรัพย์สินของบริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด หจก.วัลกาญจน์ฯ บริษัทพรประสิทธิ์ฯ และสายพานลำเลียงของบริษัทอิตาเลียนฯ เสียหาย ซึ่งเมื่อดูความเสียหายแล้วคาดว่าน่าจะเกินกว่า 100 ล้านบาท