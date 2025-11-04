หนีเสี่ยงบึ้มซ้ำ! ดินเหมืองแม่เมาะยังสไลด์ไม่หยุด จนท.ต้องเร่งย้ายดินระเบิดกว่าหมื่นดอก

ลำปาง - พบดินเหมืองแม่เมาะยังสไลด์ตัวไม่หยุด แถมเสาไฟแรงสูงอยู่ใกล้แนวสไลด์ เสี่ยงบึ้มซ้ำ..จนท.ต้องระดมชุด EOD ขนย้ายดินระเบิดกว่า 14,000 ดอก-แก๊ปไฟฟ้าอีกกว่า 33,000 นัด ออกจากพื้นที่กันอย่างเร่งด่วนแล้ว
ความคืบหน้าเหตุที่ทิ้งดินด้านตะวันตกของเหมืองแม่เมาะในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทรุดตัวสไลด์ลงมา เมื่อเช้าตรู่วันนี้ (4 พ.ย.) ทำให้อาคารสำนักงานของ บริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างขุด-ขนดินและถ่านหินเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ทั้งรถยนต์ รถลำเลียงดิน รถตู้หม้อแปลงขนาดใหญ่ของบริษัท ประมาณ 3 ตัว ระเบิดจนเกิดไฟไหม้ รวมทั้งอาคารบริษัทที่เกี่ยวข้อง-สายพานลำเลียงดิน เสียหายไปด้วย รวมมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท
นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ได้เปิดเผยว่า หลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุดินสไลด์ภายใน กฟผ.แม่เมาะ พบว่าความเสียหายจะเป็นของบริษัทเอกชน ทั้งสำนักงาน รถยนต์ เครื่องจักร สายพานลำเลียง ฯลฯ ทาง กฟผ.จึงได้มีการควบคุมพื้นที่รัศมีประมาณ 1 กิโลเมตร ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อป้องกันอันตราย เนื่องจากพบว่าดินยังมีการสไลด์ตัวอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา บ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ ใช้และขนย้ายซึ่งวัตถุระเบิด อำเภอแม่เมาะ ร่วมกับชุดเก็บกู้และตรวจทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ได้เข้าตรวจและขนย้ายวัตถุระเบิดของบริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไปเก็บ ณ สถานที่เก็บวัตถุระเบิดของ กฟผ.อย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย ดินระเบิด 14,759 ดอก แก๊ปไฟฟ้า 33,601 นัด
เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวของมวลดินและเกิดการสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้ ส่งผลให้อาคารสำนักงานของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ซึ่ง กฟผ.ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว ประกอบกับมีเสาไฟฟ้าแรงสูง ที่ตั้งอยู่บริเวณแนวดินสไลด์ของดิน และยังสไลด์ต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ เกรงจะเป็นอันตรายต่อคลังเก็บวัตถุระเบิดดังกล่าว จึงต้องเร่งขนย้ายออก
ส่วนความคืบหน้าการสรุปสาเหตุช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ทาง กฟผ.ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้อง M1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ ซึ่งหลังจากประชุมเสร็จทาง กฟผ.จะได้ออกแถลงการณ์ให้ทราบต่อไป