อนาถหนัก!พบชาวจีนหนีจากแหล่งสแกมเมอร์เคเคปาร์คกลายเป็นศพลอยน้ำเมยยังไร้คนเก็บกู้ขึ้นฝั่ง

ตาก - น่าอนาถ กลายเป็นศพไร้ญาติ..พบร่างชาวจีนหนีตายจากศูนย์สแกมเมอร์ทุนจีนเมียวดี-เคเคปาร์ค พยายามว่ายข้ามน้ำเมยหวังขึ้นฝั่งไทย แต่คาดว่ายไม่ไหวโดนกระแสน้ำเชี่ยวแรงพัดจมน้ำดับ ก่อนลอยในน้ำเมย ยังไม่มีใครนำขึ้นฝั่งอย่างน้อย 2 ศพ
วันนี้(24 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีกองทัพทหารเมียนมาบุกทลายแหล่งสแกมเมอร์กลุ่มจีนเทา ภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเคปาร์ค เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมียนมา กระทั่งสามารถเข้าปิดล้อมและควบคุมทุกพื้นที่ของ เคเคปาร์ค รวมทั้งระเบิดอาคารซึ่งเป็นที่ทำการของกลุ่มจีนเทาและกลุ่มคุ้มครองจีนเทาไป 3 อาคาร
ซึ่งทำให้ชาวต่างชาติทั้งที่ถูกบังคับ-สมัครใจทำงานสแกมเมอร์ หนีตายออกจากพื้นที่ บางส่วนลอบว่ายข้ามน้ำเมยเข้าชายแดนแม่สอดกันต่อเนื่องทั้งกลางวัน-กลางคืน บางรายว่ายไม่ไหว ถูกกระแสน้ำเมยที่ไหลเชี่ยวพัดพาร่างจมหายไปต่อหน้าต่อตานั้น
ล่าสุดพบชาวจีน ที่หนีจากการปราบปรามของทหารเมียนมา จากจากพื้นที่เมืองเคเคปาร์ค พยายามว่ายข้ามน้ำเมยเพื่อขึ้นฝั่งบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด แต่คาดว่าว่ายไม่ไหว สุดท้ายจมน้ำเสียชีวิต ศพลอยอยู่ในน้ำเมย ไม่ต่างไปจากศพไร้ญาติ ทั้งๆที่รู้ที่มาว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนสัญชาติจีน แต่ก็ไม่มีคนทั้ง 2 ฝั่งไทย-เมียนมา ลงน้ำเมยไปนำศพขึ้นมา เพื่อติดต่อให้ทางญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล
สำหรับข้อมูลชาวต่างชาติหนีข้ามแดนเข้าเขตไทย ณ วันที่ 24 ตุลาคม 68 มีจำนวนทั้งหมด 1,049 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 913 คน หญิง 136 คน ชาวต่างชาติที่มากที่สุด สัญชาติอินเดีย จำนวน 399 คน รองลงมาชาวจีน จำนวน 138 คน และสัญชาติเวียดนาม 138 คน