ยายพายเรือขนมะพร้าวไปขาย เกิดล่มกลางคลองบางมด จมน้ำดับ

ยายวัย 85 ปี พายเรือบรรทุกมะพร้าวออกมาขาย เกิดล่มดลางคลองบางมด ก่อนจมน้ำเสียชีวิตน
วันนี้ (11 ก.ย.) พนังงานสอบสวน สน.ท่าข้าม ได้รับแจ้งเหตุมีเรือพลิกคว่ำ ภายในคลองบางมด ซอยอนามัยงามเจริญ แยก 25-2-13 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมประสานชุดประดาน้ำ จากมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เข้าร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในคลองบางมด ใกล้เคียงตลาดน้ำมดตะนอย ซึ่งคลองดังกล่าว มีความกว้างของคลองประมาณ 7 เมตร ลึกประมาณ 20-25 เมตร เจ้าหน้าที่ลงค้นหาโดยใช้ 30 นาที จึงพบร่างผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่จมเกือบ 200 เมตร โดยทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมา นางเสริม บินฮาซัน อายุ 85 ปี โดยในเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายพายเรือออกจากบ้านพัก ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่จม เพื่อนำมะพร้าวไปขาย โดยบรรทุกมะพร้าวใส่ในลำเรืออีแปะ แล้วพายออกจากบ้านพัก ก่อนที่จะจมในจุดดังกล่าว
สอบสวน นายพงษ์สวัสดิ์ อายุ 58 ปี ผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า ขณะที่ตนกำลังปั่นจักรยานออกกำลังกาย บริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าว ในระหว่างนั้นเห็นผู้ตายกำลังจะจมน้ำ จึงตะโกนถาม ผู้ตายว่าน้ำลึกไหม ผู้ตายตอบกลับว่าไม่ลึก ตนจึงวิ่งไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้มาช่วยยาย แต่หลังจากนั้นก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา ซึ่งตนก็ไม่กล้าลงไปช่วยเนื่องจากว่ายน้ำไม่เป็น ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้าน จะช่วยกันค้นหาจนพบ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน รวบรวมหลักฐานและทำให้การเพื่อประกอบสำนวนคดี ในส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ทางญาติไม่ติดใจ เนื่องจากตัวผู้ตายเองอายุมากแล้ว ประกอบกับมือขาไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง จึงทำให้ อาจประสบเหตุดังกล่าว ในส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้มอบหมาย ให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามต่อไป