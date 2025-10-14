ศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีนเปิดร้านชาต้นตำรับเมืองตรัง เสิร์ฟความอร่อยถึงเมืองอุดรฯ

อุดรธานี-ศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีน อุดรธานี เตรียมเปิดตัวร้านชา “ผิงอัน” โฉมใหม่ 14 ตุลาคมนี้ เผยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้น ภายใต้บรรยากาศ “จีนร่วมสมัย” พร้อมเสิร์ฟความอร่อย ติ่มซำ ต้นตำรับจากจังหวัดตรัง มอบประสบการณ์ครบทั้ง “อิ่มท้อง อิ่มบุญ และอิ่มใจ” กับผู้มาเยือน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ต.ค.) ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีน อุดรธานี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ร้านชา “ผิงอัน” ซึ่งร้านชาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีน ภายใต้การบริหารของมูลนิธิศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี นำโดยนายวิศิษฎ์ เอื้อวงศ์กูล ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 5 โดยมีหน่วยงานรัฐและนักธุรกิจในพื้นที่เข้าร่วมงานคับคั่ง
ร้านชา “ผิงอัน” ได้พัฒนาร้านให้สะท้อนแนวคิด “โรงเตี๊ยมและพิพิธภัณฑ์ที่กินได้” เพื่อเป็นจุดพักผ่อนสำหรับผู้ที่มาสักการะองค์เทพเจ้าปู่–ย่า และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทย–จีนผ่านอาหารและชา
นายวิศิษฎ์ เอื้อวงศ์กูล ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี กล่าวว่า ร้านชาผิงอัน ไม่ใช่แค่ร้านอาหาร แต่เป็นจุดเชื่อมโยงความศรัทธาระหว่างศาลเจ้าปู่–ย่า กับศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีนฯ การปรับปรุงครั้งนี้ ได้นำ ติ่มซำต้นตำรับจากเมืองตรัง ซึ่งบริหารโดยคุณจีระศักดิ์และคุณชัชนี มาร่วมให้บริการ เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ทุกท่าน ภายใต้สโลแกน ‘มาที่ผิงอัน ได้อิ่มท้อง อิ่มสุข อิ่มบุญ สุขใจไหว้ขอพรศาลเจ้าปู่–ย่า’
ร้านชา “ผิงอัน” เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00–18.00 น. โดยมีเมนู ติ่มซำต้นตำรับในราคาย่อมเยา เพียงเข่งละ 35 บาท พร้อมเครื่องดื่มหลากหลาย ทั้งชาร้อน–ชาเย็น ภายใต้บรรยากาศจีนร่วมสมัย ที่นักท่องเที่ยวและลูกค้า สามารถถ่ายรูปมุมไหนก็สวย
การเปิดร้านชา “ผิงอัน” โฉมใหม่ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำบทบาทของศูนย์วัฒนธรรมไทย–จีน ในการเป็นแลนด์มาร์ก แห่งศรัทธาและรสชาติ ที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นจีน กับความอบอุ่นแบบไทยได้อย่างลงตัว