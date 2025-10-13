มูลนิธิศาลเจ้าปู่–ย่าอุดรธานี เตรียมจัดพิธี “บรรจุหัวใจ–เบิกเนตรพญามังกรขาว” เปิดโครงการ “สวนมังกร” แลนด์มาร์กศรัทธาใหม่

อุดรธานี – มูลนิธิศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการรุ่นที่75 แถลงข่าวเปิดโครงการก่อสร้างและความคืบหน้า “สวนมังกร” แลนด์มาร์กแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมไทย–จีนแห่งใหม่ใจกลางเมืองอุดรธานี พร้อมประกาศจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์ “บรรจุหัวใจ–เบิกเนตรพญามังกรขาว” เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมบารมีปรับฮวงจุ้ยและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองอุดร
เมื่อเวลา 16.39 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ที่ร้านชาผิงอัน ภายในมูลนิธิศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี นาย วิศิษฎ์ เอื้อวงศ์กูล ประธานมูลนิธิฯ นาย ภิญโญ ศรีวิชยางกูล ประธานคณะกรรมการรุ่นที่ 75 นาย หมวดโทเจริญ บุญเอื้อเบญจมาส ประธานจัดงานพิธีบรรจุหัวใจและเบิกเนตรมังกรขาว และนาย ชาญชัย ธนะปุระ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงแนวคิดและเป้าหมายของโครงการ
“สวนมังกรขาว” แลนด์มาร์กศรัทธา–วัฒนธรรมไทย–จีน แห่งใหม่ของอุดรธานี เป็นหนึ่งในโครงการ “สวนมังกรขาว” เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวอุดรธานีและคณะกรรมการมูลนิธิฯ มีเป้าหมายสร้าง “พญามังกรขาว” ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง มั่นคง และสิริมงคลคู่เมืองอุดร โดยพื้นที่ทั้งหมดได้รับการออกแบบตามหลัก ฮวงจุ้ยจีนโบราณ ผสมผสานศิลปะจีนกับธรรมชาติอย่างลงตัว เพื่อให้เป็นทั้งสถานที่สักการะ ขอพร และพักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศร่มรื่
นอกจากนี้ โครงการยังมุ่งสร้างศูนย์รวมศรัทธาเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน และเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ ของจังหวัด ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
สวนมังกรขาว ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ดินการรถไฟฯ ด้านหลังศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี โดยมังกรขาวมีขนาด ความยาว 149 เมตร สูง 24 เมตร จากพื้นดินถึงยอดเขา ลำตัวมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุด 2.6 เมตร ดีไซน์มังกรหันหัวไปทางหนองน้ำ “สวนสาธารณะวังมัจฉาหนองบัว” และหางชี้ไปทางสถานีรถไฟอุดรธานี ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยโบราณ เพื่อเปิดรับพลังแห่งความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง
มูลนิธิศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี ได้กำหนดจัดพิธีมงคลครั้งใหญ่ รวม 3 พิธีสำคัญ เพื่ออัญเชิญพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งพญามังกรขาว โดยเชิญประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ได้แก่พิธีบวงสรวงบรรจุหัวใจและดวงตามังกรขาว โดยคณะสงฆ์จีนนิกายจากวัดโพธิทัตตาราม จ.ชลบุรี
วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. พิธีสวดเทวาภิเษกและเจริญพุทธมนต์โดย “พ่อขลุ่ย คลองมอญ” และคณะครูบาอาจารย์สายธรรมยุต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 08.00 น. และพิธีเบิกเนตรพญามังกรขาว โดยคณะสงฆ์จีนนิกายจากวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. พร้อมกิจกรรมสมโภชในช่วงค่ำ