“อ.นิติกฤตย์-บุ๋ม ปนัดดา” ทำบุญให้นักรบ ประชาชนแห่ร่วมงานนับพัน

แม้ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” จะมีภารกิจมากมาย ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในนามองค์กรกับทำดี แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ไปร่วมงาน พิธีกตัญญูแผ่นดิน ทำบุญใหญ่ ให้วีรชนไทย ณ จุดประกาศอิสรภาพค่ายโพธิ์สามต้น จ.พระนครศรีอยุธยา พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดย อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลข เพื่อระลึกและสำนึกในการสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินของวีรชนไทย
ภายในงานจัดให้มีการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวีรชนไทย , พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ , ตักบาตรเทโว และพิธีไหว้ฟ้าขมาดิน โดยอ.กฤช ชายผ้าขาว งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอบางปะหัน , อ้น อัครวัฒน์ จุมพลวิวัฒน์ , เกรซ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ นักแสดงช่อง 7 , จิลล์ จักรพงศ์ การสมพรต และโกบอย มาร่วมงาน
สำหรับผู้ที่มาร่วมงานยังได้รับเหรียญเทพพระคลังรุ่น 1 เปิดขุมทรัพย์ ด้านหลังของเหรียญจะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าตากสินมหาราช อาจารย์นิติกฤตย์ยังได้มอบเหรียญนี้ให้กับบุ๋ม ปนัดดา ไปมอบให้กับทหารกล้าที่ชายแดน ด้านอ.นิติกฤตย์ และบุ๋ม ปนัดดา ก็ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า
การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความรักชาติรักแผ่นดินให้คนไทยกตัญญูต่อแผ่นดิน กตัญญูต่อบรรพบุรุษ ก็จะมีการทำบุญตักบาตรเทโว ถวายสังฆทานภัตราหาร มีการจัดพิธีบวงสรวงเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกจิตวิญญาณ และมีพิธีไหว้ฟ้าขมาดิน เป็นการขอขมาต่อแผ่นดิน จะทำให้เปลี่ยนแปลงทั้งโลกมนุษย์และจิตวิญญาณ
บุ๋มเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในพื้นที่การสู้รบชายแดนไทย ได้เห็นแววตา เห็นการต่อสู้ของทนายหลายๆ นาย พอมีพิธีที่จะทำบุญให้ทหารได้เราก็อยากจะทำ การทำบุญครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทหาร 15 นายที่เสียชีวิตไป แต่รวมไปถึงทหารที่เสียชีวิตที่ชายแดนใต้ ตรงจุดไหนก็ตามเสียสละเพื่อแผ่นดินไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน