“อ. คฑา ชินบัญชร” ชวนสัมผัสบ้านเดี่ยวสุดหรูพร้อมมอบสิทธิพิเศษ ให้ทุกการจองบ้านกับ “ร่มเย็น อิฟินิตี้” รับสิทธิ์ดูฮวงจุ้ย-ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ฟรี!

บริษัท ร่ม เย็น เป็น สุข อินฟินิตี้ จำกัด หรือ“ Romyen Infinity” บริษัทตัวแทนขายบ้าน และคอนโดใหม่จาก Developer ชั้นนำของไทย ประกาศความสำเร็จอีกขั้น งานนี้สองผู้บริหารอย่าง “คุณกัณจ์ พัฒนเสรี” และ “คุณพชรดนัย เศรษฐหิรัญวาณิช”ผู้บริหารร่วม บริษัท ร่ม เย็น เป็น สุข อินฟินิตี้ จำกัด จัดหนัดจัดเต็มเซอร์ไพร์สสุดพิเศษ กับการคัดสรรโครงการที่ตอบโจทย์ทั้งด้านทำเล ฟังก์ชัน และการเพิ่มมูลค่าในอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มพลังชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย
ภายใต้คอนเซปต์ ทุกหลัง... เราคัดสรร เพราะเราปราถนาให้คุณ “ร่มเย็น เป็นสุข… ตลอดไป”
สำหรับใครที่จองบ้านและคอนโดกับ “ร่มเย็น อินฟินิตี้”รับฟรีทันที ม้าปรับฮวงจุ้ย เสริมความร่มเย็น และพิเศษสุด ดูฮวงจุ้ยบ้าน ดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ฟรี! โดย อ. คฑา ชินบัญชร หมอดูชื่อดังระดับประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์มงคลที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุด เพื่อให้ทุกครอบครัว… ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านที่ “อยู่แล้วร่มเย็น เป็นสุข” อย่างแท้จริง และยังขอชวนสัมผัสบ้านเดี่ยวสุดหรู ในโครงการ “นาราสิริ บางนา กม.10“ บ้านเดี่ยวสุดหรูจาก แสนสิริ พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ทุกการจองบ้านกับ “ร่มเย็น อิฟินิตี้” รับสิทธิ์ดูฮวงจุ้ย-ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ฟรี!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line : @RomyenInfinity
เว็บไซต์: www.romyeninfinity.com
โทร: 081-146 8888