xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมพบกับ MEA Smart Life เวอร์ชันใหม่ 19 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป พบกับ MEA Smart Life เวอร์ชันใหม่

- กรณีตั้ง Auto Update ไว้แล้ว ระบบจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่อัตโนมัติ

- กรณีไม่ได้ตั้ง Auto Update ระบบจะพาผู้ใช้งานไปยัง Store เพื่ออัปเดตเวอร์ชันใหม่ หรือ อัปเดตได้ด้วยตนเองที่ App Store, Play Store, Huawei AppGallery)

จากนั้น log in เข้าใช้งาน MEA Smart Life ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับที่ท่านสมัคร MEA e-Service

หากยังไม่สมัคร สามารถสมัครได้ที่ https://meaeservice.mea.or.th/term-policy

5 ฟังก์ชันใหม่ MEA Smart Life

1) ลงทะเบียนที่เดียว เที่ยวได้ทุกช่องทาง MEA e-Service / MEA Smart Life / LINE OA MEA Connect (เมื่อสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์)

2) เพิ่มเครื่องวัดได้ ไม่จำกัดจำนวน

3) ดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้สูงสุด 36 เดือน (เมื่อยืนยันตัวตนเป็นเจ้าของเครื่องวัดสำเร็จ)

4) ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะตั้ง Pin Code / Biometrics ได้ แถมยังตั้งค่าเพื่อปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเครื่องวัดของคุณได้ (เมื่อยืนยันตัวตนเป็นเจ้าของเครื่องวัดสำเร็จ)

5) ตั้งชื่อเครื่องวัด และตั้งเครื่องวัดโปรดได้

MEA e-Service แค่คลิก ก็ครบ จบทุกเรื่องไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ในมือคุณ
เตรียมพบกับ MEA Smart Life เวอร์ชันใหม่ 19 ส.ค.นี้
เตรียมพบกับ MEA Smart Life เวอร์ชันใหม่ 19 ส.ค.นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น