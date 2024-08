เปิดตัว “Too Fast Infinity” โฉมใหม่ ชูบริการอีเวนต์ครบวงจรในสามย่าน

ผู้จัดการรายวัน 360 - Too Fast Infinity Group เปิดแผนบุกธุรกิจอาหารเต็มกำลัง หลังทุ่มงบมากกว่า 20 ล้านบาท ปรับโฉม “Too Fast Infinity” สามย่าน ใหม่ไฉไลกว่าเดิม แหล่งรวมธุรกิจร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่หลากสไตล์นานาชนิด เจาะกลุ่มคนเมืองทุกเพศทุกวัย พร้อมถือฤกษ์ดีวันที่ 8 เดือน 8 เปิด “Infinity Hall” ฮอลล์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่จุคนได้กว่า 200 ที่นั่ง พร้อมที่จอดรถกว่า 30 คันด้วย ตั้งเป้ารองรับกลุ่มประชุมสัมมนา งานแต่งงาน และงานอีเวนต์ต่างๆ เชื่อจุดขายบริการ One Stop Service ครบจบที่เดียว ใจกลางกรุงฯ ทำธุรกิจกลับมาคึกคักนางสาวกมนทรรศน์ เหล่าบุตรดีปฐพี ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Too Fast Infinity Group (ทู ฟาสต์ อินฟินิตี้) เปิดเผยว่า วันที่ 8 เดือน 8 ได้เปิดให้บริการโฉมใหม่ “Too Fast Infinity” และ “Infinity Hall” ฮอลล์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่จุคนได้กว่า 200 ที่นั่ง พร้อมที่จอดรถกว่า 30 คัน ใจกลางกรุงฯ บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตรอย่างเป็นทางการ หลังทดลองเปิดให้บริการ(Soft Opening) “Too Fast Infinity” สามย่าน แหล่งรวมร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่หลากหลายสไตล์ ภายใต้แบรนด์ในเครือฯ อาทิ ABBA CAFÉ ,Secret Chamber, ตาโต โอชา ,เส้นทองเอก และกมน (Kamon) แล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับดีเกินคาดจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่เป็นคนเมืองทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงกลุ่มครอบครัว กลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน กลุ่มจัดเลี้ยงสังสรรค์ งานสัมมนา และจัดงานแต่งงานทั้งนี้ การปรับโฉมใหม่ “Too Fast Infinity” สามย่านครั้งนี้ ได้ใช้งบรีโนเวทมากกว่า 20 ล้านบาท โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซนหลัก คือ โซน ABBA CAFÉ เป็นคาเฟ่สไตล์โมเดิร์น ซึ่งมีทั้งอินดอร์ เอาต์ดอร์ ตกแต่งเป็นเหมือนห้องสมุดที่ผสมผสานความหรูหรา ทันสมัย และอบอุ่น เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัว วัยทำงาน คนรุ่นใหม่ นักเรียนนักศึกษา โดยโซนนี้จะให้บริการครบ ทั้งอาหารหลากหลายสไตล์ เมนูเครื่องดื่มคาเฟ่ และเบเกอรี่โซน Secret Chamber เป็นบาร์ลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใน “Too Fast Infinity” คอนเซ็ปต์ “Your secret is safe with me” การตกแต่งเป็นสไตล์ยุโรปแนวแฮร์รี่ พอตเตอร์ (Harry Potter) ที่เน้นอิฐแดง และไม้ แบบคาเฟ่อังกฤษในยุค 90s โดยโซนนี้เน้นให้บริการอาหารไทยรสชาติต้นตำรับ อาหารนานาชาติ และเครื่องดื่มที่หลากหลาย ไฮไลท์ คือ เบียร์บิงซู(Beer Bingsu) เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน และนักศึกษาที่ต้องการแฮงค์เอาท์ เลี้ยงสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน เพราะมีดนตรีสดด้วยโซน Infinity Hall ฮอลล์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่จุคนได้กว่า 200 คน ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานสัมมนา งานแต่งงาน งานอีเวนต์ต่างๆ รวมถึงคอร์สฝึกอบรม คอร์สเรียนของสถาบันต่างๆ ซึ่งคาดหวังว่า หลังเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ “Too Fast Infinity” จะกลับมาคึกคักเหมือนในช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการหนาแน่น โดยเฉลี่ยต่อวันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 100 คนในวันธรรมดา และมากถึง 200-500 คนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์“จุดขายและจุดแข็งของ “Too Fast Infinity” คือ บริการแบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียว หนึ่งเดียวในสามย่าน อยู่ใจกลางเมือง การเดินทางสะดวก ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT สามย่าน ซึ่งในอนาคต นอกจาก 3 โซนดังกล่าวแล้ว ยังมีแผนขยายโซนต่างๆ ให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย เช่น โซนคลินิกเพื่อความงาม โซนร้านดอกไม้ เป็นต้น เพื่อตอบโจทย์ความเป็น Infinity และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์มากขึ้น”นางสาวกมนทรรศน์ กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจอาหาร เชื่อว่ายังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจน้อยมาก เมื่อเทียบกับธุรกิจบริการอื่นๆ ดูจากผลประกอบการของธุรกิจอาหารในเครือ “Too Fast Infinity” ที่มีเปิดสาขากระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ คือ ร้าน Secret Chamber ที่มีอยู่ 3 สาขา ที่สามย่าน, MBK Center,โครงการ Charn at the Avenue แจ้งวัฒนะ ,เส้นทองเอก ร้านอาหารประเภทเส้น เช่น ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ มี 2 สาขา ที่อาคาร Silom Edge, MBK Center, ตาโต โอชา ร้านอาหารแนวสตรีทฟู้ด มีอยู่ 2 สาขา ที่ MBK Center ,อาคาร Silom Edge และกมน (Kamon) เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่มีจำหน่ายอยู่ในร้าน Secret Chamber ทุกสาขา และมีแผนเปิดสาขาสแตนอโลน ใช้เงินลงทุนกว่า 5 ล้านบาทในช่วงกลางปี 2568 โดยผลประกอบการแต่ละแบรนด์ แต่ละสาขา ผลกำไรยังเติบโตสวนทางกับภาพรวมเศรษฐกิจ ทำให้ Too Fast Infinity Group ยังมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงที่จะขยายธุรกิจ และอาณาจักรให้เติบโตต่อไป“แนวทางการทำธุรกิจของ Too Fast Infinity Group จะเลือกทำเลเป็นอันดับแรก แต่ละทำเลต้องยืนหนึ่งและเป็นทำเลทอง มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ใกล้สำนักงานออฟฟิศ สถานศึกษา ศูนย์ราชการ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และอยากให้ Too Fast Infinity เป็นต้นแบบ(Role Model) ในการเป็นฮับหรือเซ็นเตอร์กลางของธุรกิจอาหารในเครือฯ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ Food and Beverage อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ภายใต้แบรนด์ Too Fast Infinity” นางสาวกมนทรรศน์ กล่าว