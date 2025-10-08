(คลิป)คลื่นศรัทธาล้น!ชาวพุทธแห่ร่วมตักบาตรตามพุทธตำนานแน่นลานวัดสังกัสรัตนคีรีเชิงเขาสะแกกรัง

อุทัยธานี – “ซาบีดา รมว.วัฒนธรรมฯ” ควงผู้ว่าฯอุทัยธานี พร้อมชาดา-ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ ร่วมเปิดงานตักบาตรเทโวที่คล้ายพุทธตำนานมากสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย..ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศแห่ร่วมงานแน่นลานวัดสังกัดรัตนคีรีเชิงเขาสะแกกรัง กว่า 20,000 คน
วันนี้(8 ต.ค.) นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ที่จัดขึ้นคล้ายพุทธตำนานมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี ท่ามกลางคลื่นศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวอุทัยธานี-ต่างถิ่น กว่า 20,000 คน ที่พากันเดินทางจากทั่วสารทิศมารอทำบุญเนื่องในเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งนางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.จ.อุทัยธานี ประธานวิปรัฐบาล นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าฯอุทัยธานี ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ
ทั้งนี้ งานบุญตักบาตรเทโวงานบุญออกพรรษาของเมืองอุทัยธานี จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน ก็คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งในวันงาน พระสงฆ์ที่จำพรรษาในอำเภอเมืองอุทัยธานี ประมาณ 500 รูป จะพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ เดินลงมาตามบันไดที่ทอดยาวจากยอดเขาสะแกกรัง 449 ขั้น ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี ที่มีชื่อพ้องกับเมืองสังกัสสะ ในพุทธประวัติที่มีความสำคัญ และอยู่คู่กับชาวจังหวัดอุทัยธานี มาอย่างยาวนาน
เปรียบเสมือนบันไดแก้วสู่สังกัสนครในครั้งพุทธกาล ที่สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า เสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาจนบรรลุพระโสดาบัน จากนั้นเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสนครในวันออกพรรษา โดยจะนำด้วยพระพุทธรูปปางเปิดโลก หมายถึงพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน
สำหรับการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ของจังหวัดอุทัยธานี ในปี 2568 จัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 7-8 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี บริเวณตลาดเทศบาลเมืองอุทัยธานี จนถึง วงเวียนห้าแยกวิทยุ โดยในคืนวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ยังมีการจัดงานที่สวยงามตระการตา มีการแสดง แสง สี เสียง รูปแบบ “ละครเพลง เทโว เดอะมิวสิคัล” เล่าเรื่องราว วิถีชีวิต ชาวอุทัยธานี ที่สอดคล้องกับพุทธประวัติ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีประจำจังหวัดอุทัยธานี
และในเช้าวันนี้(8 ต.ค.) ก็มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี รวมทั้งยังมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง ถึง 16 โต๊ะหมู่บูชา บริเวณย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองด้วย ซึ่งจะมีการนำงาช้างเก่าแก่ที่สะสมไว้แต่ครั้งบรรพบุรุษ ออกมาประดับกับพระพุทธรูปตกแต่งด้วยดอกไม้สดอย่างสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
นอกจากนี้ ยังมีขบวนแห่พุทธบูชา มหาสังฆทาน พระพุทธรูปปางประจำวัน ที่ตกแต่งตามตำนานพุทธประวัติ เคลื่อนขบวนไปรอบตัวเมืองอุทัยธานี ให้พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วย