“เขาพระงาม เทโวโรหณะ” ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน งานบุญยิ่งใหญ่ของเมืองลพบุรี

ททท.ลพบุรี ขอเชิญร่วมงานบุญยิ่งใหญ่แห่งปี “เขาพระงาม เทโวโรหณะ” นครแห่งศรัทธา นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ชมความงามของดอกหยาดวานรพักตร์ อัญมณีแห่งพฤกษา ในช่วงเทศกาลออกพรรษา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ และสายบุญทั้งหลาย ร่วมเทศกาลงานบุญประจำปี ที่หาชมได้ยาก คือ “เขาพระงาม เทโวโรหณะ” ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ประจำปี 2568 ใน วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
พิเศษ! ททท.สำนักงานลพบุรี ร่วมส่งเสริมบุญใหญ่ แจกฟรี! ข้าวต้มลูกโยน จำนวน 200 พวง สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน โดยเริ่มแจกตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป (จำกัด 1 คน / 1 สิทธิ์)
ประวัติการ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน
“ข้าวต้มลูกโยน” หรือ “ข้าวต้มหาง” เป็นชื่อขนมอย่างหนึ่ง นิยมทำสำหรับเทศกาลทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา ในสมัยพุทธกาลตามที่มีกล่าวขานเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกหลังจากเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่ในดาวดึงส์ถ้วนไตรมาส และแสดงอภิธรรมเทศนาโปรดพระมารดาในเทวโลกนั้นมาตลอดเวลา 3 เดือน
เมื่อถึงวันมหาปวารณาหรือ วันออกพรรษา พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์โดยเสด็จมาทางบันไดสวรรค์ลงที่ประดูเมือง สังกัสสะ อันตั้งอยู่เหนือกรุงสาวัตถี วันที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นเรียกกันว่า "วันเทโวโรหณะ" ถือกันว่าเป็นวันบุญกุศลที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธบริษัท โบราณเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก"
วันรุ่งขึ้นจากวันนั้นเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จึงมีการทำบุญตักษาตรเทโวโรหณะ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า โดยพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์ที่อยู่ทั้งหมดในที่นั้นกับทั้งพระพุทธองค์ด้วยโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน
แต่เนื่องจากประชาชนต่างพากันไปเฝ้าตักบาตรกันมากมาย ไม่สามารถเข้าถึงพุทธองค์ได้จึงได้โยนข้าวไป อาหารเหล่านั้นก็ตกลงในบาตรของพระพุทธองค์ทั้งหมดเป็นที่อัศจรรย์ยิ่ง จึงเป็นเหตุให้ทำอาหารห่อใบมะพร้าวหรือใบเตย ห่อไว้หางเพื่อจับโยนไปได้และนำไปตักบาตรในวันออกพรรษา ซึ่งเรียกว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ขึ้นเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7 หรือ Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานลพบุรี
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline