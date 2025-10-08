พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมตักบาตรเทโวโรหณะรอบภูเขาทอง วัดสระเกศ เนื่องในวันออกพรรษา

ประชาชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะรอบองค์บรมบรรพตภูเขาทอง ภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันเก่าแก่ พร้อมใจถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์กว่า 100 รูป ท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความสงบงดงาม
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) บรรยากาศภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมพิธี “ตักบาตรเทโวโรหณะ” รอบองค์บรมบรรพตภูเขาทอง เนื่องในวันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์
พิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีพระสงฆ์กว่า 100 รูป ออกรับบิณฑบาตจากประชาชนที่มาตั้งแถวสองข้างทางรอบภูเขาทอง พร้อมทั้งมีการจัดขบวนพระภิกษุเดินลงจากภูเขาทองจำลองพุทธประวัติตอน “พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์” ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ประชาชนต่างนำข้าวสารอาหารแห้ง ผลไม้ และของคาวหวาน มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว บางส่วนตั้งใจใส่บาตรครบ 9 รูปตามความเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลยิ่ง
สำหรับ “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ” เป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของพุทธศาสนา จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือวันถัดจากวันออกพรรษา เชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์หลังจากโปรดพระพุทธมารดา เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและความเมตตาต่อสรรพสัตว์
ทั้งนี้ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดสำคัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและเรียนรู้คุณค่าทางศาสนา ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบงามและศักดิ์สิทธิ์ขององค์บรมบรรพตภูเขาทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพมหานคร