ชาวบ้านชายแดนสุรินทร์ ร่วมตักบาตรเทโวท่ามกลางตึงเครียด ไร้เงาชาวเขมรมาร่วมเช่นทุกปี นำข้าวสารอาหารแห้งส่งมอบทหาร

สุรินทร์- ชาวบ้านชายแดนด้านช่องจอม อ.กาบเชิง สุรินทร์ ไม่ทิ้งประเพณีทางศาสนา ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนตึงเครียด ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดบ้านด่านช่องจอม “หลวงปู่เฮง”เกจิดังอีสานใต้ ไร้เงาชาวเขมรมาร่วมเหมือนทุกปี เผยนำข้าวสารอาหารแห้งส่งมอบทหารชายแดนช่องจอมและไว้ประกอบอาหารให้ ชรบ.และจิตอาสา เฝ้าดูแลหมู่บ้านในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ
วันนี้ (8 ก.ย.68) เวลา 07.00 น. ที่วัดพัฒนาธรรมาราม หรือ วัดบ้านด่านช่องจอม บ.ด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งหลวงปู่เฮง ปภาโส อายุ 98 ปี เกจิดังอีสานใต้ เป็นเจ้าอาวาสวัดฯ ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา หลายร้อยคนได้พาครอบครัว และลูกหลาน มาร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ หลังวันออกพรรษา โดยมีพระสงฆ์กว่า 10 รูป เดินบิณฑบาต รอบแรก พุทธศาสนิกชนร่วมถวายดอกไม้และปัจจัยแด่พระสงฆ์ จากนั้นรอบที่สอง พระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง และตักบาตรข้าวสวยตามลำดับ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ไม่ปกติ แต่ชาวบ้านก็ไม่ทอดทิ้งประเพณีและกิจกรรมทางพุทธศาสนา แม้มีจำนวนชาวบ้านที่มาร่วมตักบาตรเทโวโรหณะน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาก็ตาม
ทั้งนี้ในทุกปี จะมีชาวกัมพูชาที่มาค้าขายที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม เข้ามาร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ กับชาวไทยด้วย แต่ปีนี้ ชาวกัมพูชา ได้กลับประเทศไปหมด ในช่วงที่มีสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ผ่านมา ทำให้กิจกรรมในวันนี้มีเพียงประชาชนชาวไทยเท่านั้นที่มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ส่วนข้าวสารอาหารแห้งต่างๆที่พุทธศาสนิกชนนำมาตักบาตรจำนวนมากแล้ว นอกจากทางวัดจะเก็บไว้ประกอบอาหารเพื่อถวายพระสงฆ์แล้ว ยังเก็บไว้เพื่อประกอบอาหารและมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ด้านช่องจอม อ.กาบเชิง ด้วย รวมทั้งบางส่วนเก็บไว้เพื่อประกอบอาหารให้ เจ้าหน้าที่ อปพร. , ชรบ. , ผู้นำชุมชนและจิตอาสาที่อยู่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และในช่วง หากมีการสู้รบเกิดขึ้นอีกครั้ง
นายประโยช สุขเต็ม สมาชิก อบต.บ้านด่าน กล่าวว่า ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะทุกปี ปีนี้ไม่มีชาวกัมพูชาเนื่องจากกลับประเทศกันหมด ส่วนสถานการณ์ก็ยังปกติ แต่ชาวบ้านต้องเฝ้าระวัง ก็ไม่อยากให้เกิดสงครามขึ้นเพราะจะเกิดอันตรายต่อประชาชน แต่ก็อยู่ที่รัฐบาลและทหารจะดำเนินการอย่างไร อยากให้สถานการณ์จบโดยเร็ว ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็พร้อมอพยพชาวบ้านได้ตลอดเวลา ส่วนข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนจะเก็บไว้ประกอบอาหารถวายพระสงฆ์ บางส่วนส่งให้ทหารชายแดนช่องจอม และเก็บไว้ทำอาหารให้ ชรบ. อปพร. ผู้นำชุมชนและจิตอาสา ในห้วงสถานการณ์ชายแดนที่ไม่ปกติ