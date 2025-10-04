(คลิป)วัดพุทธาวาสภูสิงห์จัดใหญ่ตักบาตรเทโวโรหะณะนมัสการพระพรหมภูมิปาโล 8-12 ต.ค.นี้

กาฬสินธุ์-วัดพุทธาวาสภูสิงห์พร้อมจัดงานออกพรรษาและประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 21 8-12 ต.ค.นี้ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเช็คอินถ่ายภาพตั้งแต่จุดบันไดสวรรค์
และบนยอดเขาภูสิงห์ ประดับไฟสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่ พระพรหมภูมิปาโล ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ยาวนานกว่า 58 ปี
ไฟประดับที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามดังกล่าว เป็นดำริของพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยศิษยานุศิษย์ ได้เข้ามาสนับสนุน จุดเด่นของพื้นที่เมื่อประดับไฟแล้วยามค่ำคืนมีความสวยงามมาก และได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมาถ่ายภาพและร่วมแชร์ทางโซเชียลเพื่อการประขาสัมพันธ์
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 โดยมุ่งเน้นการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เรื่องราวในพุทธประวัติในอดีตกาล นำเสนอเรื่องราวคำสอนผ่านขบวนและการจัดกิจกรรม โดยวันที่ 8 ต.ค. 68 จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมโอทอป กิจกรรมบเพ็ญบุญ และพิธีขอขมาพระพรหมภูมิปาโล เปลี่ยนผ้าอังสะ
ส่วนวันที่ 10 ต.ค. 68 ชมขบวนแห่เจ้าเมือง และพิธีสักการะเจ้าเมือง ประชาชนบาล และกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ บนยอดเขาภูสิงห์ และวันที่ 11 ต.ค. 68 เป็นวันตักบาตรเทโวโลหะณะ ซึ่งปีนี้ยังคงรูปแบบเดิม แต่เน้นให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญใหญ่กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์กล่าวอีกว่า ถนนเทโวถูกประดับด้วยผ้าขาวม้า ตลอดระทางกว่า 2 กม. คณะสงฆ์ 299 รูป ลงจากเขาภูสิงห์ผ่านบันไดสวรรค์ 654 ขั้น พร้อมขบวนนางฟ้าเทวดา ขบวนเปรต ส่วนของการจัดไฟประดับ บริเวณบันไดสวรรค์และบนยอดเขาภูสิงห์ ทางวัดเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มาเช็คอินถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 22.00 น. จนถึงวันที่ 15 ต.ค. นี้ สำหรับท่านที่สนใจร่วมทำบุญโรงทาน สามารถติดต่อได้ที่ทางวัดและเทศบาลตำบลโนนบุรี