ลุ้นกันทุกปาง!สัตวแพทย์ระดมช่วยลูกช้างเชียงใหม่คลอดได้วันเดียวโดนแม่เตะขาหน้าหัก

ลำปาง – โรง’บาลช้างลำปาง พร้อมสัตวแพทย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยฯ-องค์การสวนสัตว์-รพ.สัตว์ รวมทั้งแพทย์เฉพาะทาง ระดมช่วยลูกช้างแรกเกิดจากเชียงใหม่ ลืมตาดูโลกได้วันเดียวคาดยังไม่ได้ดื่มนมสักหยด โดนแม่เตะขาหน้าท่อนบนหัก เผยแม่ช้างเคยเหยียบลูกเชือกแรกมาแล้ว แต่ช่วยทัน
โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง แจ้งว่า ได้รับลูกช้างยังไม่มีชื่อ เพศผู้ อายุ 1 วัน โดนแม่เตะ แล้วล้มลงนอนและไม่สามารถลุกขึ้นได้ ซึ่งเจ้าของจึงรีบพาน้องมารักษาที่ รพ. เมื่อค่ำของวันที่ 6 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา
จากการตรวจร่างกายพบว่าลูกช้างมีสติตอบสนองได้ดี พบแผลถลอกตามลำตัวและใบหน้าฝั่งขวา ไม่พบภาวะเลือดออกภายใน ขายังมีความรู้สึกและดิ้นได้ทุกขา แต่บริเวณหัวไหล่ขวามีอาการบวม และช้างแสดงอาการเจ็บ เมื่อทำการ x-ray จึงพบว่าขาหน้าขวาท่อนบน(humerus) หัก ซึ่งในช้างโตยังไม่มีเคสไหนสามารถรักษาให้หายได้ เพราะข้อจำกัดหลายๆอย่าง อย่างไรก็ตามเคสนี้เป็นช้างเด็กที่ตัวเล็ก จึงยังมีความหวังว่าจะพอทำอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อย
ล่าสุดวันนี้(8 ต.ค.) น.สพ.ศรันย์ จันทร์สิทธิเวช ผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เปิดเผยถึงอาการและการรักษาช้างน้อย ว่าอาการยังทรงตัวและอยู่ในกระบวนการรักษา ภายใต้การช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัตวแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านกระดูกจากโรงพยาบาลสัตว์นานา รวมทั้งแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกจากโรงพยาบาลศูนย์ ลำปาง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ช้างอายุน้อยมาก เป็นช้างเด็ก-เพิ่งเกิดจึงมีความเสี่ยงสูง เพราะปกติช้างแรกเกิดต้องอยู่กับแม่และดื่มนมแม่ประมาณ 2-3 ปี รวมทั้งช่วงแรกช้างต้องได้รับนมน้ำเหลืองเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ดังนั้นต้องประคับประคองการรักษาและดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากช้างมีภูมิคุ้มกันต่ำ เสี่ยงต่อการติดเชื้อแทรกซ้อน”
ส่วนที่ต้องเฝ้าระวังคือระบบทางเดินอาหาร การจัดการเรื่องความสะอาด การพลิกตัว ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด วันนี้ได้ให้สารน้ำ สารอาหาร ยาป้องกันการติดเชื้อและจะรักษาตามอาการ ดูความพร้อมทางร้างกายของช้างเป็นหลักก่อนที่จะวางแผนในการผ่าตัดรักษาต่อไป
สำหรับแม่ช้างทราบว่าเป็นช้างในปางช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ อายุประมาณ 30-40 ปี เคยตกลูกมาแล้ว 1 เชือก เชือกแรกก็เคยโดนแม่ช้างใช้เท้าจะเหยียบตอนเกิด แต่ จนท.ที่ทำคลอดช่วยไว้ เชื่อว่าในท้องแรกแม่ช้างอาจจะเจ็บตอนคลอด แต่ครั้งนี้เป็นลูกตัวที่ 2 แม่ไม่ได้เหยียบลูก แต่แม่อาจจะต้องการดูว่าลูกเป็นอย่างไร และใช้เท้าเขี่ยแต่อาจจะเร่งจนทำให้ลูกที่เกิดได้เพียง 1 วันซึ่งยังอ่อนแออยู่และกระดูกยังอ่อน จนทำให้กระดูกขาหักดังกล่าว