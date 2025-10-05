“น้องข้าวต้ม” อาการดีขึ้นต่อเนื่อง กำลังขาแข็งแรงขึ้น การขับถ่ายเป็นปกติ

กรมอุทยานฯ อัพเดตสถานการณ์ “น้องข้าวต้ม” อาการดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำลังขาที่เริ่มถีบตัวเองเพื่อพยุงให้ยืนได้บ่อยครั้งขึ้น และขับถ่ายได้ปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของระบบทางเดินอาหาร
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อัพเดตสถานการณ์ “น้องข้าวต้ม” ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 68 ไว้ว่า
ทีมสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยรายงานความคืบหน้าล่าสุด (วันที่ 3 ตุลาคม 2568) ว่า ลูกช้างป่าพลัดหลง "ข้าวต้ม" มีอาการโดยรวมดีขึ้น โดยเฉพาะกำลังขาที่เริ่มถีบตัวเองเพื่อพยุงให้ยืนได้บ่อยครั้งขึ้น
รายงานการติดตามอาการในช่วงเวลา 06.00 – 20.00 น. ระบุว่า ลูกช้างป่าข้าวต้มสามารถกินนม กินน้ำ และขับถ่ายได้ปกติ โดยลักษณะอุจจาระเป็นเนื้อครีมปนเหลวสีเขียวขี้ม้าอ่อน และระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของระบบทางเดินอาหาร
สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก กล่าวว่า “อาการบาดเจ็บตามร่างกายก็ดีขึ้นมากเช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณสะดือและอวัยวะเพศที่พบหนองลดลงอย่างชัดเจน แม้จะพบรอยปริแตกใหม่ที่เล็บ แต่เราได้ดำเนินการทำแผลและป้องกันการติดเชื้อแล้ว”
ทีมสัตวแพทย์เน้นย้ำการบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้น โดยมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อและยืดเหยียดขาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ และให้โปรไบโอติกเพื่อปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหาร เพื่อเร่งให้ลูกช้างสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
โดยทีมสัตวแพทย์ นำโดย สพ.ญ.มัชฌมณ แก้วพฤหัสชัย, นายสัตวแพทย์ชำนาญการ, หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 2 (กระบกคู่) น.สพ. นภัส เสวกวรรณ, นายสัตวแพทย์, กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า น.สพ. วิศรุต ปิยะศิริศิลป์, นายสัตวแพทย์, กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิด
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline