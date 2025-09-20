หนุ่มวิศวกรตามขึ้นรถอดีตแฟนสาว ง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ ชักปืนจ่อขมับตัวเองลั่นไกดับสลด

หนุ่มวิศวกรเดินตามขึ้นรถอดีตแฟนสาว ในลานจอดโรงพยาบาลสัตว์หมาวิทยาลัย ย่านบางเขน เพื่อง้อขอคืนดี แต่ไม่สำเร็จ ชักปืนจ่อขมับตัวเองลั่นไกเสียชีวิต
วันนี้ (20 ก.ย.) ร.ต.ท.ปรินทร์ ปกป้อง รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน รับแจ้งพบศพชายเสียชีวิตอยู่ภายในรถยนต์เก๋ง จอดอยู่ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลสัตว์ ภายในมหาวิทยาลัย ย่านบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. จึงประสานแพทย์นิติเวช พิสูจน์หลักฐาน แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์ ผกก.สน.บางเขน พ.ต.ท.โกศลปิยะ สีมา รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.พรชัย ว่องประเสริฐการ พ.ต.ต ยุรนันท์ เพชรมณี สว.สส. และกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นส่วนอาคารจอดรถโรงพยาบาลมีความสูง 9 ชั้น ที่ช่องจอดรถชั้น 8 พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อมาสด้า 2 สีดำ ทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จอดอยู่ ภายในรถพบศพชาย อายุ 34 ปี ชาว จ.กาญจนบุรี ทำงานเป็นวิศวกร สภาพนั่งหน้าคว่ำมีบาดแผลกระสุนปืนยิงเข้าขมับขวา 1 นัด บริเวณที่พักเท้าพบอาวุธปืนตกอยู่
ทั้งนี้ยังมีหญิงสาว อายุ 35 ปี อยู่ในอาการตกใจ ระบุว่า ผู้เสียชีวิตเป็นแฟนเก่าเพิ่งเลิกกันช่วงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนเกิดเหตุตนพาสุนัขมา รพ.ตามนัด เสร็จแล้วกลับมาที่รถกำลังจะขับกลับบ้านจู่ๆ ได้ยินเสียงเปิดประตูจากด้านหลังฝั่งซ้าย เมื่อหันกลับไปมองปรากฎว่า เป็นผู้ตาย จึงถามว่า “ขึ้นมาทำไม” และ “รู้ได้ยังไงว่าอยู่ที่นี่” ผู้ตายบอกว่า มาเฝ้าติดตามตัวอยู่นานแล้ว แต่ไม่เคยพบจนกระทั่งวันนี้
“จากนั้นอดีตแฟนหนุ่มถามว่า เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้มั้ย เมื่อตอบไปว่า “เป็นไปไม่ได้” ผู้ตายก็พูดขึ้นว่า “งั้นเราคงต้องตายจากกัน” แล้วก็หยิบปืนที่พกออกมายิงตัวเอง 1 นัด ตกใจมากรีบออกจากรถ รปภ.ได้ยินเสียงปืนก็รีบพากันมาดูแล้วแจ้งตำรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งรพ. พร้อมเร่งสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป