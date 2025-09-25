สวนนงนุชส่ง “น้ำนมทองคำ” จากแม่ช้างตกลูก ช่วย “น้องข้าวต้ม” ลูกสาวแห่งชาติ

สวนนงนุชพัทยา ส่ง “น้ำนมทองคำเหลว” ในช่วง 72 ชั่วโมงแรกหลังแม่ช้างตกลูก ซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารและภูมิคุ้มกันให้ “น้องข้าวต้ม” ท่ามกลางเสียงชื่นชมของชาวเน็ตจำนวนมาก
จากกรณีหลายฝ่ายร่วมมือกัน ช่วยเหลือ “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าเพศเมียแรกเกิดที่พลัดหลงจากแม่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แล้วนำมารักษาที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ (25 ก.ย.) สวนนงนุช พัทยา ได้ส่ง “น้ำนมทองคำ” จากแม่ช้างที่เพิ่งตกลูก ซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารและภูมิคุ้มกันไปให้ “น้องข้าวต้ม” อย่างเร่งด่วน โดยทางเพจ สวนนงนุช พัทยา Nongnooch Garden Pattaya ได้เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า
สวนนงนุชพัทยาเร่งด่วน! ส่ง “น้ำนมทองคำ” จากแม่ช้าง ช่วยชีวิตลูกช้างป่าพลัดหลง “น้องข้าวต้ม”
เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนที่สวนนงนุชพัทยา เมื่อ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา มีคำสั่งด่วนให้ทีมงานรีดน้ำนมจากแม่ช้างภายในปางช้างทันที หลังได้รับการประสานจากทีมสัตวแพทย์ เพื่อช่วยเหลือ “น้องข้าวต้ม” ลูกช้างป่าพลัดหลงจากแม่ ที่ถูกส่งไปดูแล ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากถูกพบในสภาพอ่อนแอที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
นายกัมพล เผยว่า สวนนงนุชพัทยาพร้อมทุ่มกำลังทุกด้านเพื่อช่วยเหลือเต็มที่ โดยถือเป็นความโชคดีที่เพิ่งมีสมาชิกใหม่คลอดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 01.26 น. ทำให้สามารถรีดน้ำนมแม่ช้างได้ทันท่วงที เพื่อส่งต่อไปยัง “น้องข้าวต้ม” ได้ทันเวลา เปรียบเสมือนการแข่งกับเวลาในการรักษาชีวิตลูกช้างป่าให้รอดพ้นวิกฤติ
โดยเฉพาะ “น้ำนมทองคำเหลว” หรือ Colostrum ในนช่วง 72 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ซึ่งเปี่ยมไปด้วยสารอาหารและภูมิคุ้มกันมหาศาล เปรียบได้กับขุมทรัพย์ล้ำค่า ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและโอกาสการรอดชีวิตของลูกช้าง หากพลาดช่วงเวลาสำคัญนี้ อัตราการรอดอาจลดลงอย่างน่ากังวล จึงยิ่งตอกย้ำถึงคุณค่าที่เปรียบเสมือนทองคำในการต่อชีวิตลูกอ่อน
ทั้งนี้หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตได้ออกมาชื่นชมทางสวนนงนุช พัทยา พร้อม ร่วมส่งกำลังใจให้น้องข้าวต้ม ปลอดภัยแข็งแรงและสามารถลุกขึ้นเดินได้ในเร็ววัน